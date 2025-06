Rock im Park: Unwetterwarnung – das ist dann zu tun

Am Wochenende beginnt für viele die Festival-Saison bei Rock am Ring und Rock im Park. Die Nürnberger Ausgabe wird von einer weiteren Großveranstaltung in der Region begleitet: der Bergkirchweih in Erlangen.

Touristischer Sammelpunkt

Rock im Park erwartet 85.000 Musik-Fans rund um den Volkspark Dutzendteich, der Großteil campt auf dem Festivalgelände. Der Einlass startete in den heutigen Morgenstunden, Programm gibt es ab morgen. Die Bergkirchweih setzt bereits heute an: Die Eröffnung ist für 17 Uhr geplant. Die Veranstaltungen in der Nachbarstadt zum Musikfestival lockt schon mal eine Millionen Besucher:innen über die knapp anderthalb Wochen Laufzeit an.

Doch nicht nur die Region steht durch die Menschenflut vor Herausforderungen: Auch den Besucher:innen wird ein potenzieller Dämpfer verpasst. Für heute Abend hat der Deutsche Wetterdienst nämlich eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Auch für das Pfingstwochenende sind stellenweise starke Regenfälle und Gewitter vorausgesagt.

So schützen sich Rock im Park und Bergkirchweih vor Unwetter

Beide Veranstaltungsfirmen sind jedoch vorbereitet. Ein Sprecher von Rock im Park, das in diesem Jahr sein dreißigjähriges Bestehen feiert, verwies auf ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Als Ausweichstellen im Evakuierungsfall stehen das Nürnberger Stadion sowie die Messehallen bereit. Viel eher jedoch müssen sich Fans auf eine Schlammschlacht einstellen – das Festivalgelände besteht schließlich zu einem großen Teil aus Wiesen, die ohnehin schon nah an den drei Teichen des Volksparks gelegen ist. Musikalisch freuen sich Besucher:innen der ausverkauften Veranstaltung an diesem Wochenende auf Bands wie Slipknot, Korn oder Bring Me The Horizon.

Bei der Bergkirchweih wurden indes gestern Holzschnitzel auf dem Boden verteilt sowie Bühne und Schirme zusätzlich abgesichert. Alle Bäume im Umkreis wurden auf lose Äste überprüft, ein weiteres Sicherheitskonzept sei vorhanden. Die Stadt bestätigte dies. Da die Bergkirchweih noch bis einschließlich Montag, den 16. Juni andauert, stehen der Veranstaltung sicherlich auch gute Wetterbedingungen bevor.