Rolling Stones: Mick Jagger stellt Konzerte für 2027 in Aussicht

„Ich bin bereit“: Mick Jagger könnte sich für das nächste Jahr tatsächlich wieder das Touren vorstellen.

Mick Jagger hat Fans neue Hoffnungen auf weitere Konzerte der Rolling Stones geweckt. In einem aktuellen Interview erklärte der Sänger, dass er gerne wieder mit der Band auf Tour gehen würde. Für dieses Jahr seien zwar keine Auftritte geplant, für 2027 könnten jedoch wieder Shows stattfinden.

Was für eine Tour-Planung sprechen würde: Die neue Platte „Foreign Tongues“, die am 10. Juli erscheint. Eben dieser Nachfolger von „Hackney Diamonds“, das 2023 das erste Studioalbum der Gruppe mit eigenem Material seit fast zwei Jahrzehnten war, will schließlich auch ausgiebig live beworben werden.

„Ich möchte das wirklich“

Auf die Frage, ob die Stones ganz konkret weitere Tourdaten planen, antwortete Jagger in der Sendung „Sunday Sitdown“ des US-Senders TODAY: „Ich würde das gerne machen. Ich möchte das wirklich – und ich bin bereit.“

Anschließend ergänzte er: „Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr Konzerte spielen werden, aber hoffentlich nächstes Jahr.“

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Quasi-geplatzte Europa-Tour sorgte für Enttäuschung

Zuletzt standen die Rolling Stones 2024 mit ihrer „Hackney Diamonds Tour“ in den USA auf der Bühne. Die Konzertreihe umfasste 20 Termine und verkaufte laut Branchenzahlen knapp eine Million Tickets.

Danach machten Berichte über eine mögliche Stadiontour durch Großbritannien und Europa die Runde. Offiziell wurde dazu nie etwas gesagt. Diese Pläne wurden angeblich letztlich wieder verworfen, da Keith Richards sich nicht auf die vorgeschlagenen Termine festlegen konnte. Aber auch hierzu gilt: Gerüchteküche. Statements seitens der Stones fehlen diesbezüglich.

Dennoch hatten mehrere Bandmitglieder zuletzt angedeutet, dass weitere Gigs grundsätzlich nicht ausgeschlossen seien. Richards selbst sprach bereits davon, dass neue Show-Dates zu einem späteren Zeitpunkt möglich seien.

Neues Album mit Paul McCartney und Robert Smith

Mit „Foreign Tongues“ veröffentlichen die Rolling Stones in wenigen Wochen ihr 25. Studioalbum. Auf den 14 Songs sind unter anderem Paul McCartney, The-Cure-Sänger Robert Smith und Steve Winwood zu hören. Auch Aufnahmen des 2021 verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts sollen auf dem Werk noch vertreten sein.

Zur musikalischen Ausrichtung sagte Jagger, er hoffe, dass die Platte als „klassisches Stones-Album“ wahrgenommen werde. Zugleich sei das Material abwechslungsreich genug, um unterschiedliche Hörer:innen anzusprechen.

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Bereits vorab erschienen die Songs „Rough And Twisted“ und „In The Stars“. Außerdem enthält das Album eine Neuinterpretation von Amy Winehouses „You Know I’m No Good“.

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Überraschungsauftritt in Oxford

Abseits der Albumveröffentlichung sorgte Jagger zuletzt auch in England für Aufmerksamkeit. In Oxford trat der Sänger unangekündigt gemeinsam mit Studierenden in einem Pub auf und spielte dort ein spontanes Set vor den Gästen.