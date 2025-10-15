Yungblud: Der Rockstar einer neuen Generation

Yungblud steht für Rebellion und Freiheit. Wie der britische Musiker mit IDOLS und seiner Tour für eine neue, junge Rockgeneration spricht

Die Haare chaotisch ins Gesicht fallend, die Tattoos als schwarze Schatten auf seinem wie üblich shirtfreien Oberkörper – das ist Yungbluds markantes Profil auf den Konzertpostern, die seit Wochen Deutschlands Straßen zieren. Der britische Rockkünstler spielt im Oktober vier ausverkaufte Konzerte in Deutschland. Aber an einen solchen Andrang scheint sich Yungblud längst gewöhnt zu haben. Schließlich steht er seit Jahren im Zentrum einer neuen Bewegung des Rock’n’Roll. Der 28-jährige Brite aus Doncaster gilt als Schlüsselfigur einer neuen Rockgeneration – doch was macht ihn so beliebt bei jungen Menschen weltweit? Wir checken.

Wer ist Yungblud?

Yungblud, mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison, wurde 1997 in Doncaster, England, geboren und hat sich als Alternative-Rock-Musiker etabliert. Sein Debütalbum 21ST CENTURY LIABILITY erschien 2018. Seitdem veröffentlichte er drei weitere Studioalben: WEIRD! (2020), YUNGBLUD (2022) und IDOLS (2025).

Seine Songs, die sich klanglich zwischen Rock’n’Roll, Punk und Indie bewegen, sind oft sozialkritisch. Sie verstehen sich als gesellschaftlicher Kommentar – häufig als Plädoyer für Inklusion, Respekt und Toleranz.

Sein Song „Mars“ etwa erzählt die Geschichte eines Mädchens, deren Eltern ihre Transition nicht akzeptieren und ihre Transgender-Identität verleugnen. „King Charles“ wiederum verurteilt tyrannische Machtverhältnisse und die Unterdrückung einer perspektivlosen Jugend. Yungbluds Musik thematisiert mentale Gesundheit, Identität und gesellschaftlichen Wandel – und die Suche nach einer Gemeinschaft, in der Verständnis und Liebe als kollektives Projekt möglich werden.

Wofür steht Yungblud?

In Interviews betont Yungblud, dass er sich nicht nur als Musiker, sondern vor allem als Bindeglied zwischen Menschen versteht. Sein Ziel sei es, durch Kunst eine Gemeinschaft zu schaffen, in der sich alle gesehen, verstanden und geliebt fühlen – frei von gesellschaftlichen Zwängen, wie er der „Allgemeinen Zeitung“ sagte. Yungblud steht für das jugendliche Gefühl, missverstanden, ein- und ausgegrenzt zu sein.

Der Künstler ist der Inbegriff der Andersartigkeit einer gequälten Generation im Angesicht einer globalisierten, krisengebeutelten und von Generation Z als perspektivlos wahrgenommenen Welt. In seinen Werken verkörpert er eine jugendliche Grenzerfahrung, die für Rebellion ebenso Raum findet wie für bodenlose Schwermut. Dementsprechend bewegt sich seine Musik im Spannungsfeld zwischen überbordender, kompromissloser Lebenslust und lebensüberdrüssiger Verzweiflung. Es geht um Identität und Community und einen passionierten Gegenschlag gegen Isolation, Konventionen, Establishment, erzwungene Coolness, Konformität und kulturelle Anpassung.

Freiheit und Identität

Für seine Fans verkörpert Yungblud eine radikale Vorstellung von Freiheit – insbesondere in sexueller und identitärer Hinsicht. Seine Konzerte sollen, so seine Anhänger:innen, Räume schaffen, in denen man ganz man selbst sein kann. Dass der Künstler offen über seine eigene sexuelle Identität – pansexuell und polyamorös – spricht, ist dabei zentral.

Yungblud steht für eine Freiheit nicht nur zur Entfaltung, sondern auch von Zwängen. Er verspricht seinen Konzertbesucher:innen Sicherheit – vor Verurteilung ebenso wie vor (sexueller) Belästigung. Viele seiner treuen Fans sind überzeugt, dass er ihr Leben verändert oder gar gerettet habe – weil sie sich in seiner Musik verstanden fühlen und man in seinen Erfahrungen der Hoffnungslosigkeit nicht allein ist – und am Ende vielleicht doch alles wieder besser wird. Nicht aufgeben, ist die ebenso simple wie von seinen Fans als machtvoll verstandene Botschaft Yungbluds.

Was hält die alte Rock’n’Roll-Generation von Yungblud?

Seit seinen Anfängen mit 16 Jahren hat sich Yungblud vom jugendlichen Rebell zum etablierten Rockstar entwickelt – was auch den Altmeistern des Genres nicht entgangen ist. Mick Jagger sagte einst, Yungblud gehöre zu jenen Künstlern, die Rockmusik am Leben hielten. Er schätze dessen „Post-Punk-Vibe“ und Energie, die zeige, dass Rock’n’Roll noch immer lebendig sei. Beide standen dieses Jahr bei einem Benefizkonzert gemeinsam auf der Bühne und spielten „Jumpin’ Jack Flash“.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt Yungblud zuletzt durch seine Freundschaft mit dem inzwischen verstorbenen Black-Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne. Vor dessen Tod hatte Osbourne ihn unter seine Fittiche genommen und und nannte ihn einen „jungen Bruder“. Laut „People“ sagte Osbourne, er sehe sich selbst in Yungblud – voller Energie und Wahnsinn – und ermutigte ihn, seinen eigenen Weg zu gehen und keine Kompromisse einzugehen.

Am 5. Juli trat Yungblud schließlich beim Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath in Birmingham auf und spielte ihren Song „Changes“. „Das war eine großartige Leistung, junger Bruder. Ich saß da draußen und sah zu, wie sich etwa 80.000 ziemlich reife (!) Menschen, von denen die meisten nicht wussten, was sie erwarten würden, vor Ehrfurcht und Anerkennung erhoben und zum Leben erwachten“, sagte Brian May über die Performance.

Viele Veteranen des Rock sehen in Yungblud also die Zukunft des Genres. Aerosmith kündigten nach einer gemeinsamen Performance bei den VMAs zu Ehren Ozzy Osbournes auch eine gemeinsame EP mit ihm an – ihre erste neue Musik seit über 13 Jahren.

Quo vadis, Yungblud?

Derzeit ist Yungblud auf Tour durch Europa, nachdem er gerade erst seine erste große Stadiontour durch Nordamerika abgeschlossen hat. 2026 soll eine weitere Nordamerika-Tour folgen, nachdem er zuvor Australien besucht. Am 21. November 2025 erscheint aber erst einmal die Platte ONE MORE TIME – mit fünf gemeinsamen Songs mit Aerosmith, auf denen die Größen der alten und neuen Generation des Rock’n’Roll vereint sind.

Yungblud live 2025: Deutschlandtermine im Überblick