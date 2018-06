Ron Perlman hat sich auf die Hand gepinkelt, bevor er sie Harvey Weinstein gab

Im Zuge der Weinstein-Affäre und der Verhaftung des ehemaligen Hollywood-Moguls haben sich viele Stars gegen den Produzenten diverser Oscar-Filme ausgesprochen. Am wichtigsten waren natürlich die mehr als 90 Frauen, die sich nach Jahren öffneten und Weinstein für sexuelle Belästigung oder sogar Vergewaltigung an den Pranger stellten.

Auch interessant Mit Video: Harvey Weinstein hat sich der Polizei gestellt Während die Justiz in den USA endlich ein Verfahren gegen Weinstein eingeleitet hat, äußert sich Ron Perlman („Sons of Anarchy“, „Hellboy“) mal wieder in den sozialen Medien zum Thema. Anscheinend habe er schon vor längerer Zeit von Weinsteins sexuell aggressivem Verhalten gewusst und ihm dementsprechend einen Fäkalstreich gespielt. Auf Twitter erzählt er eine bizarre Anekdote:

Did I ever tell ya about when Harvey Weinstein told me to make sure I shook his hand at a charity event, so I stopped in the mens room and pissed all over my hand, then went straight up to him on the receiving line? I think about that every time lil donnie opens up his KFC. — Ron Perlman (@perlmutations) 25. Juni 2018

Bei einer Charity-Veranstaltung sagte Weinstein dem Schauspieler also, dass dieser unbedingt öffentlichkeitswirksam die Hand des Produzenten schütteln müssen. Perlman habe sich kurz vor der Begegnung auf die eigene Hand gepinkelt und sie anschließend Weinstein gereicht. Für diesen Post auf Twitter erhielt Perlman neben einigen zustimmenden Kommentaren auch viel Kritik. Denn: Wenn er wirklich von Weinsteins Taten wusste, warum hat er nicht den Mund aufgemacht anstatt ihm nur einen solchen Streich zu spielen?

Dear Hollywood- Next time there’s a serial rapist in your midst, please pee on your hands AFTER you’ve alerted authorities and the perp has been arrested. Thank you — Chet Cannon (@Chet_Cannon) 26. Juni 2018

I’m sure the women Weinstein assaulted & terrorised are so grateful you pissed on your hand instead of saying something to expose his rapey antics. You’re a hero. 🙌🏽 — Rita Panahi (@RitaPanahi) 26. Juni 2018

Perlman reagierte zunächst nicht auf die Antworten. Erst als Donald Trump jr. ihn Angriff, verteidigte sich der Schauspieler: Er habe ja nichts von den Straftaten gewusst, sondern Harvey Weinstein nur als Rüpel und unangenehmen Menschen wahrgenommen. Trump jr. hatte Perlman zuvor als Feigling beschimpft.