So sieht „Stranger Things“-Star David Harbour als „Hellboy“ aus

Die „Hellboy“-Filme von Guillermo del Toro (2004 und 2008) haben zwar eine relativ große Fanbase, die lange auf den Abschluss der Trilogie gewartet haben, besonders große Kassenerfolge waren die Filme allerdings nicht. Also wurde das Franchise um die rote Kreatur mit dem Steinarm eingestampft und noch einmal neu entwickelt. Ron Perlman verlor seinen Part als Hellboy, Guillermo del Toro hat mit dem kommenden Remake nichts mehr zu tun.

Die Chance, die Figur zukünftig zu prägen, bekommt nun Schauspieler David Harbour, der zuletzt als Cop Jim Hopper in der Netflix-Serie „Stranger Things“ einen Karriereschub bekam. Via Twitter wurde nun ein erstes Bild Harbours als Hellboy veröffentlicht, das sich nur wenig von Ron Perlmans Look in der Filmreihe unterscheidet:

Zuletzt fiel Harbour im Januar mit einer öffentlichen Brandrede gegen Donald Trump auf. Bei den SGA-Awards gewann „Stranger Things“ einen Preis, die Aufmerksamkeit nutzte der Schauspieler, um seiner Wut über die ersten Amtshandlungen des Präsidenten der Vereinigten Staaten freien Lauf zu lassen. Das „Hellboy“-Remake von Regisseur Neill Marshall machte bisher nur dadurch Schlagzeilen, dass der Schauspieler Ed Skrein aus dem Projekt ausgestiegen ist. Er sollte einen in der Comic-Vorlage eigentlich asiatischen Charakter spielen. Skrein gefiel dieses Whitewashing nicht, er beendete sein Engagement bei „Hellboy“.

Der Film wird im Januar 2019 in den Kinos starten, Mila Jovovich und Ian McShane sind ebenfalls Teil des Ensembles.