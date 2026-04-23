Rowli ist im Alter von 23 Jahren verstorben

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Rowli

Rowli  |  Der Musiker ist verstorben.

Foto: Sven Lerch. All rights reserved.

Unerwartet und viel zu früh.

Rowli ist im Alter von 23 Jahren gestorben.

Auf seinem Instagram-Account ist eine Meldung zu lesen: „Der Musiker Liron Dorow alias Rowli ist am 11. April unerwartet im Alter von 23 Jahren verstorben. Die Familie und Freunde sind in tiefer Trauer und bitten darum, in dieser schweren Zeit die Privatsphäre zu respektieren und von Kontaktaufnahme abzusehen. Wir danken allen Menschen, die Lirons künstlerischen Weg in den vergangenen Jahren begleitet und unterstützt haben.“

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Dazu sind zwei Fotos des Indie-Rap-Artists zu sehen. In der Kommentarspalte häufen sich die Beileidsbekundungen.

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Der aus Düren bei Köln stammende Sänger und Rapper hatte mit Battle-Rap angefangen. Zuletzt erschien 2026 seine EP „Eigentlich schön“. Im November wollte er dazu auf gleichnamige Tournee gehen.

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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