„Running Up That Hill“ geht weiterhin viral: Über 100 Millionen Klicks auf YouTube

Angetrieben von „Stranger Things“ ging der Klassiker „Running Up That Hill“ von Kate Bush bereits auf TikTok viral – nun auch auf YouTube.

Das Comeback von Kate Bush ist noch lange nicht am Ende angelangt: Das offizielle Musikvideo zum Synthie-Pop-Song hat nun 100 Millionen Aufrufe auf YouTube überschritten. Seit der Premiere von „Stranger Things 4“ haben sich die Klicks von Bushs Musikvideo zu „Running Up That Hill“ auf YouTube mehr als verdoppelt. 37 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung ist „Running Up That Hill“ an die Spitze der Charts geschossen – Bushs erster Top-10-Hit in den USA.

„Es ist so aufregend“

Das Musikvideo wurde bereits vor über zehn Jahren auf YouTube veröffentlicht. Am 25. Mai 2022 – kurz vor der Veröffentlichung des ersten Teils von „Stranger Things 4“ am 27. Mai – hatte das Video rund 48 Millionen Aufrufe generiert. Bush kann ihren Erfolg mit dem Song immer noch nicht ganz fassen. Sie sagt: „[‚Stranger Things‘] ist so eine großartige Serie, ich dachte, dass der Track etwas Aufmerksamkeit bekommen würde. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so sein würde. Es ist so aufregend. Aber es ist auch ziemlich schockierend, nicht wahr? Ich meine, die ganze Welt ist verrückt geworden“. „Running Up That Hill“ war der Eröffnungssong ihres 1985 erschienenen Albums HOUNDS OF LOVE. Der Song wurde am 5. August 1985 in Großbritannien von EMI veröffentlicht.

„Ein Genuss für die Ohren“

Das Musikvideo, bei dem David Garfath Regie führte, zeigt eine tänzerische Performance von Kate Bush und dem Tänzer Michael Hervieu. Auch die Zuhörer sind begeistert von dem Song und dem Video. Ein YouTube-Nutzer schrieb: „Ein Meisterwerk! Die Musik der 80er Jahre ist ein Genuss für die Ohren“. Ein anderer kommentierte fasziniert: „Wenn ich von der Highschool nach Hause kam, lief dieses Lied immer um 15 Uhr. Ich habe es nie verpasst. Es war eine der besten Zeiten meines Lebens. Ich war mit 16 von zu Hause ausgezogen und lebte in dieser heruntergekommenen Hütte mit einem anderen selbständigen Kind in diesem Tal mit grünen Hügeln, goldenem Sonnenlicht und Morgennebel. Ihre Stimme war die einzige menschliche Schönheit, die ich in meinem Leben hatte. Ich glaube, ich war vielleicht in sie verliebt“.

Seht hier das offizielle Musikvideo zu „Running Up That Hill“: