RZA und Russell Crowe traten live zusammen auf – seht hier das Video

Der Schauspieler tourt aktuell mit The Gentlemen Barbers durch australische Pubs. RZA kam als Überraschungsgast dazu.

RZA hat am 19. Mai gemeinsam mit Russell Crowe und seiner Band The Gentlemen Barbers auf der Bühne performt. Die Gruppe tourt derzeit mit ihrem Programm „Indoor Garden Party“ durch Pubs in Australien. Der Rapper und Hauptproduzent des Wu-Tang Clan machte seinen Gastauftritt bei der Show im „The Bridge Hotel“ in Sydney, als die Formation um Russell Crowe ihren Song „Let Your Light Shine“ spielten.

Ein Fan hat die Performance dokumentiert und auf Twitter geteilt. „Ich wache auf und sehe, dass es letzte Nacht richtig heiß im „The Bridge Hotel“ war“, schrieb die Userin DorothyOstra dazu.

Der australische Schauspieler setzte ebenfalls einen Post ab, in dem er Eindrücke des Konzerts teilte. „Gestern Nacht wurde im „The Bridge Hotel“ Geschichte geschrieben. RZA vom Wu-Tang Clan auf der Bühne der Indoor Garden Party“, schrieb der 59-Jährige.

Der 53-jährige HipHop-Künstler RZA hat in der Vergangenheit bereits mit Russell Crowe zusammen gearbeitet. In „The Man with the Iron Fists“ (2012), bei dem RZA Regie führte und das Drehbuch schrieb, spielte Crowe die Hauptrolle.