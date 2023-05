Rihanna und A$AP Rocky haben ihr Kind nach RZA benannt

Die beiden Musik-Stars ließen bei der Wahl des Kindernamens ganz klar beim Mitglied vom Wu-Tang Clan inspirieren.

Der Name von Rihannas und A$AP Rockys Nachwuchs ist nun an die Öffentlichkeit gedrungen. Der Junge, der im Mai 2022 auf die Welt kam, trägt den Namen RZA Athelston Mayers. Die Eltern haben ihren Erstgeborenen also nach Wu-Tang-Clan-Mitglied RZA benannt, wie es Medienberichten zufolge heißt.

Der Wu-Tang Clan zählt bekanntermaßen zu einer der größten Inspirationsquellen für die Musik von A$AP Rocky. 2016 brachte er den Track „Wu-Tang Forever“ mit Drake heraus, um der New Yorker Rap-Crew Respekt zu zollen. Rihanna trug im vergangenen Jahr mehrfach Merchandise-Artikel von der Gruppe und von RZA allein.

Tatsächlich soll der „Daily Mail“ eine Kopie der Geburtsurkunde vorliegen, in der der Name des Sohnes der beiden Musiker:innen nachzulesen ist. Zuvor machte das Paar ein Geheimnis um den Namen. Auch jetzt äußerten sie sich noch nicht zur Namens-Enthüllung. Dafür gab „Riri“ bei der Halbzeit-Show des diesjährigen Super Bowls bekannt, dass ihr Kind bald ein Geschwisterchen bekommen werde.

Robyn „Rihanna“ Fenty trat beim Super Bowl als Haupt-Act auf. Es war ihre erste Live-Performance seit fünf Jahren und avancierte zum meistgeschauten Halbzeit-Konzert aller Zeiten.

A$AP Rocky und Rihanna machten ihre Beziehung am Anfang des Jahres 2021 öffentlich. Seitdem traten die zwei mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. RZA Athelston Mayers kam am 13. Mai 2022 auf die Welt. In der März-Ausgabe 2023 der britischen „Vogue“ konnten Fans das erste gemeinsame Foto-Shooting der Familie Fenty-Mayers begutachten. Die 35-jährige Sängerin teilte das Cover auf Instagram.

Aktuell gibt Rihanna ihre Stimme an Schlumpfine für einen neuen „Schlümpfe“-Film, der 2025 erscheinen soll. Außerdem wird sie den Film produzieren und den Soundtrack beisteuern. Ihr Partner A$AP Rocky arbeitet unterdessen am Feinschliff seiner Platte DON’T BE DUMB. Die erste Single „Same Problems?“ erschien bereits im Januar.