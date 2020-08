Sam Fender spielt auf „sozial distanzierter“ Konzertveranstaltung

Sam Fender live am 25. Februar 2019 in Manchester

Die Virgin Money Unity Arena, Großbritanniens neuer „sozial distanzierter“ Veranstaltungsort für Musik im Freien, veranstaltete am Dienstagabend sein erstes offizielles und zugleich ausverkauftes Konzert. Der britische Indie-Musiker Sam Fender spielte vor rund 2500 Menschen im Publikum, die sich allem Anschein nach an die auferlegten Regeln und Vorschriften hielten.

Um den Sicherheitsabstand zu garantieren, verfolgten die Konzertbesucher*innen die Show von erhöhten Plattformen im Abstand von zwei Metern aus, bestellten Speisen und Getränke über die einseitigen Wege der Arena und erreichten die Toiletten über ein ähnliches Wegsystem.

Neben Fender, der am Donnerstag ein weiteres Konzert an dem Veranstaltungsort performen wird, sind für August und September auch Auftritte von The Libertines, Supergrass, Two Door Cinema Club und Van Morrison geplant.

Sam Fenders Debüt HYPERSONIC MISSILES erschien 2019 und wurde von ME-Autor Thomas Winkler mit 4,5 von 6 möglichen Sternen und folgenden Worten belohnt:„Während das Schlagzeug sich selbst überholen möchte und die Gitarren rumpeln, setzt Fender den Selbstbetroffenheitspoeten, die zuletzt das Singer/Songwriter-Genre übernommen haben, die gute alte teenage angst entgegen, den Sturm und den Drang und die Verzweiflung, die eine zünftige Identitätsfindung nun mal auslöst: ‚I wanna be anybody but me.‘ Ja, es ist eine Wiederaufführung des allbekannten Dramas der verlorenen Jugend, aber eine mit neuer Dringlichkeit.“

Hört HYPERSONIC MISSILES hier im Stream:

Angesichts der anhaltenden Coronavirus-Pandemie hatte der US-amerikanische Gesundheitsexperte Zeke Emanuel zuletzt düstere Aussichten für die Kreativbranche prophezeit: Seiner Einschätzung nach werden keine „normalen“ Konzerte und Festivals vor Herbst 2021 stattfinden können.