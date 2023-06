Sam Smith und Madonna veröffentlichen neue Single „Vulgar“

Die Single folgte auf eine Social-Media-Kampagne, bei der sich das Duo als „S&M“ präsentierte.

Am Freitag (9. Juni) haben Sam Smith und Madonna ihre neue gemeinsame Single „Vulgar“ veröffentlicht. Einen Visualizer zum Song gibt es auf YouTube. In den Tagen vor dem Release präsentierte sich das Duo in den sozialen Medien als „S&M“ und posteten eine Handvoll Teaser zum Track. Smith produzierte „Vulgar“ mit.

Am 27. Januar brachte der nichtbinäre Smith sein Album GLORIA heraus. Für den Song „Unholy“ mit Kim Petras wurden die Beiden in der Kategorie Best Pop Duo/Group Performance mit dem Grammy ausgezeichnet. Madonnas letzte Veröffentlichung war die Single „Popular“ von The Weeknd, auf dem sie mit Playboi Carti gefeaturet war. Der Song ist Teil des Soundtracks für die HBO-Serie „The Idol“.

Sam Smith ist aktuell mit Shows in der Schweiz, Portugal und Spanien in den letzten Zügen des Europa-Abschnitts seiner „Gloria“-Tour, danach geht es für den 31-Jährigen in den USA weiter. Madonnas „Celebration“-Tour startet 15. Juli in Vancouver. Am 15. und 16. November kommt sie für zwei Konzerte in die Kölner Lanxess Arena. Außerdem spielt sie am 28. und 29. November zwei Konzerte in der Berliner Mercedes-Benz-Arena.