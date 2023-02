„Fucking idiot“: Noel Gallagher misgendert Sam Smith

Sam Smith verkündete im September 2019, dass der Popstar von nun an die nicht-binären „they/them“-Pronomen bevorzuge. In einem Interview des niederländischen Radiosenders Kink sagte Noel Gallagher allerdings, dass er Sam Smith als Popstar generell für ‚uncool‘ halte und nutzte weiterhin „he/him“-Pronomen, um auf Smith zu verweisen.

Gallaghers Sätze im Original-Wortlaut gingen so:

„Music has become quite fractured and chart music is dominated by pop. Pop music is alright if the pop stars are cool. Sadly the stars of today are fucking idiots.“

Auf die Frage, wer denn beispielsweise einer dieser uncoolen Popstars sei, antwortete Gallagher: „Sam Smith“. Warum? „Look at him!“

Das Misgendern von Sam Smith ist kein Einzelfall. So berichtigte Smith erst vergangene Woche Alex Jones in der BBC The One Show. Auch 2020 kündigte Shawn Mendes den Star mit falschen Pronomen bei iHeartRadios Jingle Ball an. Während Gallagher sich bisher nicht für die Nutzung falscher Pronomen entschuldigt hat, teilte Mendes damals in einer Instagram-Story mit, dass „es nicht noch einmal passieren wird.“ Diese Entschuldigung nahm Sam Smith an und bestärkte ihn in seinem Lernprozess.

Sam Smiths neues Album GLORIA erschien am 27. Januar 2023. Mit der Single „Unholy“ (feat. Kim Petras) gewannen die zwei Sänger*innen unter anderem den Grammy als bestes Pop-Duo.