Sampha kündigt neues Album LAHAI für Oktober 2023 und Tournee an

Im Dezember 2023 kommt der britische Musiker auch für eine Gigs nach Deutschland.

Am 20. Oktober erscheint Samphas neues Album LAHAI. Mit seiner aktuellen Single „Only“ zeigt der britische Sänger, was man von seiner neuen Platte erwarten kann. In einer Pressemitteilung beschreibt der Künstler seinen Sound als Kombination aus den Genre Jazz, Soul, Rap, Dance, Jungle und westafrikanischer Musik. Der Titel seines Werks LAHAI ist nicht nur der Name seines Großvaters, sondern auch sein eigener zweiter Vorname.

Für die 14 Tracks seines zweiten Studioalbums holte sich Sampha unter anderem musikalische Unterstützung von der Sängerin Léa Sen, dem Black-Midi-Drummer Morgan Simpson und der englischen Musikerin Laura Groves.

Außerdem kündigte der Sänger eine begleitende Tour an, die am 12. Oktober mit einer dreitägigen Residency in der Londoner Hackney Church beginnen wird. Nach den Nordamerika-Shows, kommt der Künstler am 4. Dezember für ein Konzert auch nach Deutschland, wo er im Theater des Westens in Berlin auftreten wird. Der Vorverkauf startet am 15. September über Ticketmaster.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Man kennt Sampha unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit Kendrick Lamar, Frank Ocean und Solange. Vor seinem 2017er Debütalbum PROCESS veröffentlichte der Sänger seine zwei EPs SUNDANZA und DUAL.

Die Tracklist von LAHAI:

Stereo Colour Cloud (shaman’s dream) Spirit 2.0 Dancing Circles Suspended Satellite Business Jonathan L. Seagull Inclination Compass (Tenderness) Only Time Piece Can’t Go Back Evidence Wave Therapy What If You Hypnotise Me? Rose Tint

Seht hier das Musikvideo zu Samphas Single „Only“: