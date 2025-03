Sauce Walker liegt nach Schießerei im Krankenhaus

Ein Verletzter und ein Toter bei einer noch komplett ungeklärten Schießerei: Einer Mitteilung des Memphis Police Departments in den sozialen Medien zufolge ereignete sich der Vorfall am Samstag, den 22. März, in der George-W.-Lee-Avenue in Memphis. Eines der Opfer der Schießerei, Sauce Walka, wurde dabei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Rapper sei laut „TMZ“ am Bein getroffen worden, aber in einem „nicht kritischen Zustand“.

Eine weitere Person, die in das Geschehen verwickelt war, starb an den Schussverletzungen. Die Identität dieses Mannes wurde nicht bekannt gegeben. Es soll sich jedoch um einen Freund von Sauce Walka gehandelt haben.

Was steckt dahinter?

Die Polizei geht Berichten zufolge davon aus, dass es sich bei dem Angriff „nicht um eine zufällige Gewalttat“ handelte und dass sich die Opfer und Verdächtigen wahrscheinlich kannten. Die Beamten hätten außerdem ein „verdächtige Fahrzeug identifiziert“ und würden „aktiv an einer Verhaftung arbeiten“.

Walkas Familie nach soll der Rapper jedoch nicht das Ziel der Schießerei gewesen sein. Wie sie zu der Aussage kamen, ist unklar.

Viele offene Fragen

Über den Fernsehkanal „Fox 13 Memphis“ wurde Filmmaterial der Tat veröffentlicht. Ein Sprecher der Polizei erklärte dazu: „Es scheint sich um eine gezielte Schießerei zu handeln. Die Opfer befanden sich draußen bei einem Fahrzeug. Das verdächtige Fahrzeug hielt an. Mehrere Personen stiegen aus diesem Fahrzeug aus, feuerten Schüsse ab, ohne sich auf ein Gespräch einzulassen, stiegen wieder in das weiße Fahrzeug und flohen.“

Genaueres zu den Umständen, beispielsweise warum es zur Schießerei überhaupt kam oder wer die Täter:innen sein könnten, ist der Öffentlichkeit derzeit nicht bekannt.

Sauce Walka ist ein 34-jähriger Rapper aus den USA. Er ist vor allem für seine Songs „Texas Cyclones“ und „Where Was You At“ sowie für Zusammenarbeiten mit Megan Thee Stallion oder Travis Scott bekannt.