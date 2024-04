The Weeknd: Schießerei im Haus seines Managers – Security im „kritischem Zustand“

Womöglich sei ein Hauseinbruch geplant gewesen. Die Polizei ermittelt.

Der Manager von The Weeknd, Amir ‚Cash XO‘ Esmailian, hatte am Montag (29. April) mit einer beängstigen Situation zu kämpfen. Einer seiner Sicherheitsleute wurde mehrfach angeschossen und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schießerei sei das Ergebnis eines versuchten Hauseinbruches bei dem Manager gewesen.

Wachmann wurde von „drei männlichen Personen“ angegriffen

Der Wachmann befindet sich in „kritischem Zustand“, wird nach Angaben von „Fox 11“ derzeit operiert und voraussichtlich überleben. Die Situation ereignete sich in den „frühen Morgenstunden“, nachdem er von „drei männlichen Personen mit Kapuzenpullovern und Masken“, die er aus der Verteidigung heraus ebenfalls angriff, angeschossen wurde. Der Sicherheitsmann betätigte selbst noch den Notruf, woraufhin die Sanitäter:innen ihn zum Krankenhaus brachten.

Angreifer wurden bisher nicht gefasst

Der Polizei zufolge flohen die drei unbekannten Angreifer vom Tatort, bevor die Behörden eintrafen und „es ist nicht bekannt, ob sie verwundet wurden oder nicht“. Die Behörden gaben an, dass sich zum Zeitpunkt der Schießerei mindestens vier Personen in der Villa in einem Vorort von Los Angeles befanden – von weiteren Verletzten ist jedoch nicht die Rede. Die Ermittlungen der Polizei seien aktuell aber noch nicht abgeschlossen.

Amir Esmalian ist dafür bekannt, gemeinsam mit The Weeknd das Plattenlabel XO gegründet zu haben. Er arbeitete in der Vergangenheit schon mit Musiker:innen wie Beyoncé, Jay-Z, Travis Scott und Lil Uzi Vert zusammen.