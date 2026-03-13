Nicole Scherzinger sang einst in einer Post-Grunge-Band

Die Pussycat Dolls sind zurück! Was aber nur wenige wissen, Sängerin Nicole Scherzinger war Ende der 90er kurz auf derben Rock spezialisiert.

Es ist vielleicht das Comeback des Jahres: Die Girlgroup The Pussycat Dolls aus den frühen 2000er Jahren wird zum 20-jährigen Jubiläum ihres Debütalbums PCD auf Jubiläumstour gehen. Neue Musik gibt es auch („Club Song”). Aber wusstet Ihr auch, dass Sängerin Nicole Scherzinger ihre Karriere bei einer Post-Grunge-Band begann, die in den 90ern auftrumpfte?

Scherzinger war als Sängerin und Tour-Mitglied bei der damals sehr erfolgreichen Alternative-Rock-Band Days Of The New dabei. Zu hören ist sie auf dem zweiten selbstbetitelten Album der Amerikaner, auch bekannt als GREEN ALBUM.

Travis Meeks, der Frontmann von Days Of the New, wurde auf sie bei einem ihrer Musiktheaterauftritte aufmerksam. Damals hatte Scherzinger, die bereits mit 14 Jahren zu schauspielern begann, gerade an der Wright State University studiert, war in Produktionen wie „Chicago“ und „Guys and Dolls“ zu sehen.

Nicole Scherzinger auf Tour im Gothic-Look

„Ich engagierte sie, um das Album aufzunehmen, und ich schrieb alle Parts für sie, und sie sang so ziemlich bei allen sechs Songs auf dem Album im Hintergrund“, erinnerte sich der Sänger in einem Gespräch mit HipHopDx. „Aber ihre Stimme war nicht weit im Hintergrund versteckt, es war, als würden sie und ich zusammen singen.“

Auf dem GREEN ALBUM sind Scherzingers Gesangsbeiträge in den Stücken „Flight Response“, „The Real“, „Take Me Back Then“, „Phobia Of Tragedy“, „Bring Yourself“ und „Last One“ zu hören. Später tourte Scherzinger gemeinsam mit Days Of The New mit den Foo Fighters und Bush.

„Wir waren ziemlich gut“, sagte Scherzinger vor einiger Zeit BBC 2. „Ich sang diese verrückten Sachen, ähnlich wie keltische Gesänge. Ich hatte diese Pfeifstimme und brachte diese verrückten hohen Töne heraus und kleidete mich ganz im Gothic-Stil. Es war wirklich cool.“ Es repräsentiere eine andere Seite von ihr, so die Sängerin, die die meisten Menschen nicht kennen würden.

The Pussycat Dolls live in Deutschland – Termine

The Pussycat Dolls spielen insgesamt mehr als 50 Konzerte weltweit, darunter auch zwei Gigs im September in München (14. September) und Düsseldorf (26. September), jeweils mit Support von L’il Kim.

Während Nicole Scherzinger, Ashley Roberts und Kimberly Wyatt auf der Bühne stehen werden, bleiben die früheren Mitglieder Jessica Sutta, Carmit Bachar und Melody Thornton zuhause.