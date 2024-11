Sean „Diddy“ Combs: Geburtstag im Knast & Kinder am Telefon

Den Geburtstagskuchen konnte er nicht probieren, deshalb gab's als Extra ein Ständchen von seinen Kids.

Dieses Jahr musste Sean „Diddy“ Combs seinen Geburtstag am 4. November hinter Gittern verbringen. Denn seit September sitzt der Rapper in Untersuchungshaft. Ihm werden unter anderem Menschenhandel und sexueller Missbrauch vorgeworfen. Der nun 55-Jährige durfte jedoch mit seinem Nachwuchs telefonieren, wie ein Instagram-Posting zeigt.

Ein „Happy Birthday“-Ständchen gen Gefängnis

Insgesamt hat Diddy sieben Kinder mit drei unterschiedlichen Frauen: Quincy Brown (Adoptivsohn), Justin und King Combs, die Zwillinge Jessie und D’Lila, Chance Combs und Love.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In dem Geburtstagsclip, der auf Diddys offiziellen Account geteilt wurde, sieht man Combs Nachkommen rings um einen Tisch mit einem Geburtstagskuchen versammelt. Sie sind fast alle anwesend – nur die 18-jährige Chance ist über ein Smartphone zugeschaltet. Zusammen hören sie ihrer zweijährigen Schwester Love dabei zu, wie sie ihrem Vater via Handy ein Geburtstagsständchen singt.

Diddy dazu: „Ich liebe euch alle so sehr.“ Außerdem teilt er ihnen mit, wie stolz er auf sie ist. „Ich danke euch allen dafür, dass ihr stark seid und danke, dass ihr auf meiner Seite steht und mich unterstützt. Ich habe die beste Familie der Welt.“ Angeblich wollen sie sich alle in ein paar Tagen bei einem Gefängnis-Besuch sehen.

Diddys Familie unterstützt ihn weiter

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trotz der zig Vorwürfe gegen Diddy, scheint die Familie einen starken Zusammenhalt zu pflegen. Zumindest präsentieren sie sich so in der Öffentlichkeit. So teilte Sohn Quincy am 22. Oktober ein Familienfoto und schrieb dazu in Richtung seines Vaters: „Die vergangenen Monate haben unsere Familie erschüttert. […] Wir stehen geschlossen hinter dir und unterstützen dich bei jedem Schritt des Weges.“ Und: „Nichts wird die Stärke unserer Familie brechen. Wir vermissen und lieben dich, Dad.“

Prozessbeginn im Mai 2025

Derzeit sitzt Diddy im Gefängnis im Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Sein Prozess soll im Mai 2025 beginnen. Erst Ende Oktober kamen weitere Details zu seinen sogenannten „Freak-Off“-Partys ans Tageslicht. Mehr als 120 Klagen wegen sexuellen Missbrauchs, Erpressung und Vergewaltigung stehen wohl mit diesen Feiern im Zusammenhang.