Sean „Diddy“ Combs sitzt im Knast, keiner moderiert seinen Instagram-Kanal

In den sozialen Netzwerken wird Diddy mit Hass-Kommentaren geflutet

Es ist schon fast unüberschaubar geworden: Im Wochentakt brechen auf Sean „Diddy“ Combs die gerichtlichen Klagen herein. In zig Fällen wird der Rap-Mogul des (sexuellen) Missbrauchs und der Erpressung beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft bereitet bereits ihren Teil der Klageführung vor. Der Prozesstermin in New York City ist für den Mai 2025 angesetzt.

Bis dahin, mindestens bis dahin schmort der Multimillionär im „Höllenloch von Brooklyn“. In Untersuchungshaft. Mehrere Anträge auf Freilassung durch Kaution bis zum Prozessbeginn wurden abgeschmettert.

Sie nascht von einer Torte

Unklar ist, wer in dieser Zeit die sozialen Medien des gefallenen Superstars bedient. Handys, geschweige denn Computer sind im Gefängnis nicht erlaubt. Abgesehen davon, dass Combs seine Socials wahrscheinlich eh nicht persönlich verwaltet, wurde doch aus dem Knast heraus auf seinem Instagram-Kanal am gestrigen Mittwoch (16. Oktober 2024) eine Fotostrecke gepostet.

Darauf zu sehen: Bilder seiner Tochter, die Geburtstag hat. Sie nascht von einer Torte. Auf weiteren Fotos der Galerie: Diddy und sie in trauter Zweisamkeit. Die Kommentarfunktion ist bei diesen Fotos abgestellt.

P Diddy auf Instagram:

Anders bei den zwei weiteren Fotos – es sind tatsächlich nur drei Postings auf diesem Channel. Dort wird munter kommentiert. Und wie. Die hasserfüllten Beiträge sind klar in der Überzahl.

Zum 18. Geburtstag seiner Tochter Chance Combs schrieb Diddy, ganz Daddy: „My babygirl turned 18 today. I’m so proud of you Chance. I love you. @myfancychance 🖤🙏🏿💫⚡️✨“

Die Follower schreiben auch. „Wer kam, um die Kommentare zu lesen 🍿?“, lautet noch die harmloseste Notiz. Popcorn-Emoji. Let the games begin also.

Dann: „Sie weiß Bescheid, sie weiß Bescheid“. Gemeint sind die angeblichen Sexualverbrechen Diddys.

„Man sollte sie vor Dir beschützen“.

„Wissen deine Kinder, was Du anderen antust, insbesondere Minderjährigen? Ich hoffe, Du fährst zur Hölle.“

„War deine Tochter auch bei deinen Partys?“

Andere, gemäßigte User verweisen darauf, dass Kritik an Combs doch besser nicht unter Kinderfotos platziert werden solle: „Bitte greift das Kind nicht an und gebt ihm nicht die Schuld, es ist unschuldig.“