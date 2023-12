Sean „Diddy“ Combs: Neue Klage wegen Vergewaltigung

Für Diddy ist es bereits die vierte Klage seit November 2023. Er weist alle Vorwürfe von sich.

Neue Vorwürfe gegen Sean „Diddy“ Combs: Der Musiker, Produzent soll 2003 gemeinsam mit Kollegen eine damals 17-Jährige über Grenzen geschmuggelt, sie unter Drogen gesetzt und dann in der Gruppe vergewaltigt haben. Es ist seit November 2023 bereits die vierte Anschuldigung, die Diddy sexuelle Übergriffigkeit vorwirft.

Viertes Mal Anschuldigungen dieser Art gegen Diddy

Mitte November 2023 klagte Diddys Ex-Freundin, die Musikerin Cassie, Diddy wegen Vergewaltigung und Missbrauch an. Doch nur einen Tag nach Einreichung der Klage sollen sich beide Parteien mithilfe eines Vergleichs geeinigt haben. Konkrete Informationen gibt es dazu nicht.

Danach folgten weitere Anschuldigungen. Diddy soll zum einen Joi Dickerson-Neal 1991 absichtlich unter Drogen gesetzt, sie sexuell missbraucht und das Ganze gefilmt haben, um das Video später als Erpressungsmaterial gegen sie verwenden zu können, wie unter anderem „CNN“ berichtete. Zum anderen behauptet eine anonyme Klägerin, dass sie selbst und eine Freundin abwechselnd von Diddy und dem Singer-Songwriter Aaron Hall vergewaltigt wurden. Sie sagt ebenfalls aus, dass sich Diddy einige Tage darauf ihr gegenüber körperlich gewalttätig gezeigt hätte.

Jetzt kam es zu einer neuen Anklage von Diddy. Die anonyme Klägerin wird von dem US-Anwalt Douglas H. Wigdor vertreten –dem gleichen Anwalt, der auch für Cassie vor Gericht war, wie der US-„Rolling Stone“ berichtet. Die Frau würde behaupten, dass sie, als sie 17 Jahre alt war, Diddys Geschäftspartner Harve Pierre in einer Lounge Detroit kennenlernte. Dieser soll Diddy angerufen haben, der sie noch am selben Abend mit seinem Privatjet nach New York einlud. Die genauen Umstände der Einladung sind unklar, aber sie soll dem nachgegangen sein und als sie dann am Flughafen Teterboro in New Jersey ankam, wurde sie mit Pierre und einem dritten Mann in das Studio des Rappers gebracht.

Im Studio habe man ihr, Gerichtsunterlagen zufolge, eine große Menge Drogen und Alkohol eingeflößt, bis Diddy sie angeblich ins Badezimmer brachte, ihr die Kleidung auszog und sie über dem Waschbecken vergewaltigte, ebenso wie dann auch Pierre und der dritte, nicht weiter namentlich bekannte Mann.

Als sie ihr Bewusstsein zurückerlangt habe, wurde sie dann wohl wieder nach Michigan geflogen. Die eingereichten Gerichtsunterlagen enthalten auch Fotos, die die damals 17-Jährige im Studio und auf Diddys Schoß sitzend zeigen. Der Anwalt der anonymen Klägerin erklärte beim Einreichen der Informationen, dass erst Cassies öffentlich gemachte Klage die Grundlage für weitere Anklagen schuf, weil so die Hoffnung wuchs, auch gehört zu werden und ein solidarisches Umfeld vorzufinden.

Diddy äußert sich zu Vorwürfen

Sean „Diddy“ Combs hat sich erstmals nach den Anklagen selbst zu Wort gemeldet und gegenüber US-„Rolling Stone“ erklärt: „Genug ist genug. In den letzten Wochen habe ich schweigend zugesehen, wie Leute versucht haben, meinen Charakter zu zerstören, meinen Ruf und mein Vermächtnis. Es wurden abscheuliche Anschuldigungen gegen mich von Personen erhoben, die auf einen schnellen Zahltag aus waren. Lasst es mich ganz klar sagen: Ich habe nichts von den schrecklichen Dingen getan, die mir vorgeworfen werden. Ich werde für meinen Namen, meine Familie und für die Wahrheit kämpfen.“