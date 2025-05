Sean „Diddy“ Combs zeigt sich beim ersten Prozesstag nervös

New York, 6. Mai 2025: Sichtlich angespannt erschien Sean ‚Diddy‘ Combs am ersten Tag seines Prozesses wegen schwerer Vorwürfe wie Missbrauch, Sexhandel und organisierter Kriminalität vor Gericht. Statt in der üblichen Häftlingskleidung präsentierte sich der einst gefeierte Rapper in einem dunklen Pullover, grauer Hose und mit deutlich ergrautem Bart.

Noch bevor die Auswahl der Geschworenen begann, wandte sich Combs mit leiser Stimme an den Richter: „Es tut mir leid, Euer Ehren, ich bin heute ein bisschen nervös“, sagte er laut der „Washington Post“, nachdem Richter Arun Subramanian zögerte, ihm eine Toilettenpause zu gewähren. Der Richter ließ daraufhin eine kurze Unterbrechung zu.

Überwachungs-Video als zentrales Beweismittel

Am ersten Prozesstag wurden potenzielle Geschworene zu ihrer Kenntnis des Falls befragt. Einige gaben zu, das Überwachungsvideo gesehen zu haben, das Combs 2016 zeigt, wie er seine damalige Freundin, Sängerin Casandra Ventura, in einem Hotel angreift und durch den Flur schleift. Obwohl dieses Video ursprünglich nicht als Beweismittel eingeplant war, soll nun eine bislang unveröffentlichte Version im Prozess gezeigt werden.

Zusätzliche mutmaßliche Opfer berichteten von ähnlichen Erlebnissen, darunter Missbrauch, Drogenverabreichung, Erpressung und Brandstiftung. Im Rahmen der Ermittlungen hatte das Department of Homeland Security im März 2024 Diddys Anwesen in Los Angeles und Miami durchsucht und über 1.000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel sichergestellt – ein Fund, der in sozialen Medien neben Furore auch für Memes sorgte.

Beeinflusste HBO-Dokumentation und Auswahl der Geschworenen

Ein weiteres Thema während der Auswahl der Geschworenen war die HBO-Dokumentation „The Fall of Diddy“, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Mehrere potenzielle Geschworene gaben an, diese gesehen zu haben und fühlten sich durch den Film beeinflusst. Das könnte für die Verteidigung eine Herausforderung darstellen, da sie befürchtet, dass einige Geschworene bereits eine vorgefasste Meinung über den Fall entwickelt haben.

Darüber hinaus entschied Richter Subramanian, mehrere Kandidaten aus der engeren Auswahl zu entlassen, da sie Schwierigkeiten hatten, die englische Sprache zu verstehen, was ihre Fähigkeit zur objektiven Urteilsbildung beeinträchtigt hätte.

Prominenter Beistand im Gerichtssaal

Im Gerichtssaal habe sich Combs während der Vernehmung der Geschworenen laut der „Wahsington Post“ immer wieder emotional gezeigt und zudem nur mit Nicken oder Kopfschütteln auf Aussagen reagiert. Auch prominente Persönlichkeiten, wie der Strafverteidiger Mark Geragos, waren im Publikum anwesend und unterstützen das Verteidigungsteam.

Richter Subramanian erklärte, dass die Auswahl der Geschworenen bis zu drei Tage dauern könne. Die Eröffnungserklärungen beginnen voraussichtlich am 12. Mai, und der gesamte Prozess soll acht Wochen in Anspruch nehmen. Auch wenn der erste Tag ohne großes Medienspektakel verlief, bleibt die öffentliche Aufmerksamkeit hoch.

Schwere Vorwürfe: Sexhandel, Erpressung, Drogen

Seit seiner Verhaftung im September 2024 sitzt der 55-Jährige in Untersuchungshaft in Brooklyn. Ihm drohen 15 Jahre bis lebenslange Haft. Der Prozess dreht sich um die Beschuldigung, dass Combs mindestens vier Frauen, darunter seine Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura, zum Sex gezwungen haben soll. Ventura, die als zentrale Zeugin gilt, wird im Verlauf des Prozesses aussagen. Ihre Klage von 2023 war der Auslöser für eine Reihe ähnlicher Vorwürfe gegen Combs, die auch in Zivilklagen formuliert wurden.

Combs bestreitet alle Anschuldigungen entschieden und plädiert auf nicht schuldig. Seine Anwälte argumentieren, dass alle sexuellen Begegnungen, wie die bei den „Freak Off“-Feiern einvernehmlich gewesen seien und der Rapper lediglich einen unkonventionellen Lebensstil gepflegt habe, der missverstanden worden sei.