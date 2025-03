Taeil: Früheres NCT-Mitglied wegen sexueller Nötigung angeklagt

„Beyond The Story“: BTS kündigen ihr erstes Buch an

Taeil, ehemaliges Mitglied der K-Pop-Band NCT, wurde zusammen mit zwei weiteren Personen wegen sexueller Nötigung angeklagt. Hier mehr zu den Anschuldigungen.

Schwere Vorwürfe

Wie die „Korea Times“ am 4. März berichtete, wurde Anklage gegen Taeil, bürgerlich Moon Tae-il, und zwei weitere mögliche Komplizen wegen angeblicher sexueller Nötigung einer betrunkenen Frau im Juni 2024 erhoben. Die zuständige Polizeibehörde hatte zu dieser Zeit einen Haftbefehl gegen die drei Verdächtigen gefordert. Dieser wurde jedoch vom Gericht abgelehnt, mit der Begründung, dass sie die Tat bereits zugegeben hätten und daher ein geringerer Haftbedarf bestehe.

Die Angeklagten wurden bereits im August des vorherigen Jahres zur Vernehmung vorgeladen. Im September 2024 wurde der Fall dann an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Im Februar 2025 folgte dann die Anklage.

Alle drei Verdächtigen behaupten, die Tat sei nicht vorsätzlich begangen worden, so „Korea Times“. Taeil erschien jedoch als einziger nicht zur polizeilichen Befragung, seinen Anwälten zufolge aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Diese wurden aber nicht weiter konkretisiert. Ein Statement von Taeil selbst steht aus.

Zügige Konsequenzen für Taeil

Nachdem im August 2024 bekannt wurde, dass der Sänger in das angebliche Verbrechen verwickelt sei, folgten zügig Konsequenzen. Taeil und sein ehemaliges Label SM Entertainment gaben an, sich voneinander zu trennen. Das Label erklärte, dass es „die Fakten der Angelegenheit prüfe“, aber auch, dass er „seine Aktivitäten mit NTC nicht mehr fortsetzen“ könne. Nachdem der Vertrag einige Monate später offiziell gekündigt wurde, schrieb SM Entertainment, dass „unser Vertrauen in ihn als Künstler schwer beschädigt wurde“.

NCT ist bekannt dafür, zeitweise mehr als 20 Mitglieder sowie verschiedene Untergruppen zu haben. Taeil war seit 2016 ein Teil von ihnen.