Sébastien Tellier kündigt exklusive Deutschlandshow für 2026 an

Sébastien Tellier spielt 2026 ein Konzert im Berliner Theater des Westens. Alle Infos zu Tickets, Tourdaten und seinem neuen Album KISS THE BEAST.

Sébastien Tellier kommt im Frühjahr 2026 für eine exklusive Deutschlandshow nach Berlin – präsentiert von MUSIKEXPRESS. Das Konzert im Berliner Theater des Westens folgt auf die Veröffentlichung seines neuen Albums, das am 30. Januar 2026 erscheint.

Sébastien Tellier live: Konzerttermin im Überblick

30.03.2026, Theater des Westens, Berlin

So kommt man an Tickets

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 15. Oktober 2025, beim Veranstalter sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das neue Album KISS THE BEAST

Am 30. Januar 2026 veröffentlicht Tellier sein siebtes Studioalbum KISS THE BEAST. Es vereint nach eigenen Angaben alle musikalischen Facetten seiner bisherigen Karriere – „von Pop über Folk bis hin zu elektronischer Musik“. Laut Pressemitteilung ist die Platte ein „opulentes Klangmanifest“.

Aus dem neuen Album hat Tellier bereits zwei Singles veröffentlicht, „Refresh“ und „Naïf de Coeur“.

Hier in „Naïf de Coeur“ reinhören:

Sébastien Tellier, den der ME einst als „Inbegriff des modernen Lebemanns“ bezeichnete, veröffentlicht seit seinem Debütalbum 2001 Musik und prägt die French-Touch-Ära. Zuletzt erschien 2020 seine Platte DOMESTICATED. Seitdem schrieb er drei Filmmusiken und veröffentlichte zwei EPs.

Mit seiner Musik schlüpfe Tellier „in die Rolle des omnipotenten Beglückers, der multiple Orgasmen auslöst und sich für den größten französischen Playboy seit Serge Gainsbourg hält“, schrieb ME-Autor Marcel Anders zu Telliers Album SEXUALITY. Zwar habe der Franzose nicht Gainsbourgs Sprachwitz oder musikalische Klasse, doch biete er „spacigen 80er-Jahre-Synthie-Pop mit samtig-seidigen Harmonien, lüsternem Säuselgesang und minimalistischen Texten, die zwischen Englisch und Französisch pendeln“.

Seither kennt man Sébastien Tellier auch von Laufstegen, aus Modeformaten sowie aus der Filmmusik und Regiearbeit.