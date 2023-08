Taylor Swift: Seht hier den Trailer zum „The Eras Tour“-Konzertfilm

Am 13. Oktober wird der Film in den Kinos veröffentlicht – ob auch in Deutschland, ist noch unklar.

Karten für ein Konzert von Taylor Swift zu ergattern, ist schwerer als man glauben würde. Besonders die Tickets für die aktuelle „The Eras Tour“ gingen unfassbar schnell weg. Jedoch können Fans die Musikerin demnächst auf eine andere Weise live erleben, denn zur Tournee erscheint demnächst ein Konzertfilm in den Kinos.

Auf ihrem X-Profil (ehemals Twitter), kündigte Swift den Konzertfilm an: „Die ‚Eras Tour‘ war die bedeutungsvollste, elektrifizierendste Erfahrung in meinem bisherigen Leben, und ich bin überglücklich anzukündigen, dass sie bald auf der großen Leinwand zu sehen sein wird“. Weiterhin gab die Sängerin Tipps, wie die Fans den Film am besten genießen können: „‚Eras‘-Kleidung, Freundschaftsarmbänder, mitsingen und tanzen sind erwünscht“, ergänzte Swift.

Seht hier den den Post von Taylor Swift:

Die US-amerikanische Kinokette AMC wird den Konzertfilm ab dem 13. Oktober im IMAX-Format zeigen. Ein Deutschlandstart ist bisher nicht bekannt.

Taylor Swift hingegen ist nach wie vor für „The Eras Tour“ unterwegs. Gerade erst hat sie sämtliche Shows in den USA absolviert. Im November geht es für sie dann in Lateinamerika weiter, danach in Asien sowie Europa. Im Sommer 2024 tritt die mehrfache Grammy-Gewinnerin für insgesamt sieben Konzerte in Deutschland auf. Am 17., 18. und 19. Juli spielt sie drei Shows in der Gelsenkirchener Veltins-Arena, dann am 23. und 24. Juli zweimal im Volksparkstadion in Hamburg und abschließend am 27. und 28. Juli im Olympiastadion in München.

Seht hier den offiziellen Trailer zu „The Eras Tour“: