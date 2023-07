Taylor Swift: Ticketmaster stoppt Karten-Vorverkauf in Frankreich

Die Website wurde von zu vielen Aufrufen zur gleichen Zeit überrannt.

Der Andrang ist wirklich groß: Mehr als eine Million Fans versuchten Frankreich-Tickets für Taylor Swifts „Eras“-Tour beim Vorverkauf zu ergattern und legten dadurch die Webseite von Ticketmaster lahm, woraufhin der Presale erst einmal in Frankreich abgebrochen wurde.

Presale-Codes haben nichts gebracht

Obwohl Ticketmaster diesmal mithilfe von Presale-Codes genau dieses Szenario einer Überlastung der Seite unterbinden wollte, passierte letztlich genau das: Zu viele Menschen wollten gleichzeitig in Frankreich Karten für Swifts Gigs in Lyon und Paris 2024 kaufen – vorerst vergeblich. Das Portal hatte ursprünglich das Verfahren, in dem sich Kaufinteressierte vorab registrieren und ausgeloste Gewinner:innen einen Code erhalten, an den Start gebracht, um zu verhindern, dass Personen die Tickets überteuert weiterverkaufen und sich zu viele beim Vorverkauf in die virtuelle Warteschlange reihen können. Dass die Fans nun um ihre potenziellen Karten bangen müssen, war wohl für Ticketmaster so nicht abzusehen. Das Ticket-Debakel sorgt für allerlei Beschwerden – auch auf Social Media.

Ticketmaster äußerte sich mittlerweile zu dem Vorfall und erklärte, dass noch nicht verwendete Presale-Codes ihre Gültigkeit beibehalten. Des Weiteren sei der für den 12. Juli geplante Vorverkauf für die zwei Auftritte in Frankreich eingefroren worden und der Vorgehensweise bleibe man auch weiterhin treu. Ein neuer Vorverkaufstermin werde aber zeitnah mitgeteilt. Als Ursache des Grundproblems nennt Ticketmaster Frankreich Probleme mit dem Drittanbieter. Konkreter wird es aber nicht.

Frankreich ist nicht der erste Fall mit dieser Problematik, denn so etwas ähnlich ereignete sich bereits im vergangenen November in den USA. Auch hier stürzte die Ticketmaster-Webseite beim Vorverkauf ab und kostete viele Fans ihr Konzert-Karten. Das Ticketportal begründete den Vorfall damals damit, dass die Webseite von zu vielen Menschen und Bots zur gleichen Zeit besucht worden sei.

Seit dem 12. Juli um 10 Uhr gibt es auch Tickets für die Termine in Deutschland. Hier alle Dates im Überblick:

