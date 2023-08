Seht hier das neue Musikvideo von Ava Vegas „Your Secrets With Me“

Für ihr neues Video hat sich die Sängerin die Modedesignerin Erika Maish mit ins Boot geholt.

Es gibt was Neues von Ava Vegas: Die Sängerin hat mit „Your Secrets With Me“ einen neuen Song am Start, zu dem es auch gleich ein passendes Musikvideo gibt. Der Clip entstand in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Modedesignerin Erika Maish.

Die Wahlberlinerin Ava Vegas machte 2020 mit ihrem gleichnamigen Debütalbum schon auf sich aufmerksam. Ihre Mischung aus Art- und Trash-Pop, der einen Hauch von Lana Del Ray mit sich trug, brachte frischen Wind in die deutsche Musikwelt. Im Frühjahr 2023 folgte das zweite Album DESERT SONGS, das von den isolierten Wüsten Kaliforniens und Islands inspiriert wurde.

An der Westküste der USA lernte Ava auch die Designerin Erika Maish kennen, mit der sie sich auf kreativer Ebene sofort verbunden fühlte. Zusammen drehten sie den Clip zu „Your Secrets With Me“, der mittlerweile sechsten Singleauskoppelung aus DESERT SONGS. Mit einer nostalgischen Ästhetik, die an die frühen 2000er Jahre erinnert, fangen Ava Vegas und Erika Maish den Sound von „Your Secrets With Me“ visuell ein.

DESERT SONGS ist seit April via Bandcamp und auf Spotify im Stream verfügbar.

Seht hier das Video zu „Your Secrets With Me“ von Ava Vegas