Erstmals seit über 12 Jahren: Fünf der Top-6-Alben aus den „Billboard 200“ sind weiblich

Die „Billboard 200“-Album-Leaderinnen: SZA, Karol G, Taylor Swift, TWICE, Miley Cyrus

In dieser Woche befinden sich auf fünf von sechs Alben-Positionen der amerikanischen „Billboard“-Charts die Werke von Künstlerinnen – es ist das erste Mal seit über 12 Jahren (zuletzt am 11. Dezember 2010), dass die Top 6 ganze fünf von Frauen geführte Alben enthalten, wie „Billboard“ berichtet.

Top 6 mit weiblichen Alben:

Allerdings wird die Spitzenposition von einem Mann angeführt: Morgan Wallen steht auf Platz 1 mit ONE THING AT A TIME.

In den aktuellen Charts debütiert auf Platz 2 das weibliche K-Pop-Ensemble TWICE mit READY TO BE. Miley Cyrus‘ neues Werk ENDLESS SUMMER VACATION steigt auf Platz 3 ein. Drei ehemalige Nummer 1-Hits folgen auf den Plätzen 4 bis 6: SOS von SZA, MAÑANA SERÁ BONITO von Karol G und MIDNIGHTS von Taylor Swift.

Ein Rekord datierte auf den 1. März 1997. Damals belegten Künstlerinnen gar acht Plätze in den Top Ten:

LeAnn Rimes – UNCHAINED MELODY/THE EARLY YEARS

Erykah Badu – BADIUZM

No Doubt – TRAGIC KINGDOM(mit Gwen Stefani an der Spitze)

Jewel – PIECES OR YOU

Toni Braxton – SECRETS

Spice Girls – SPICE.

Celine Dion: FALLING INTO YOU

Madonna: EVITA

