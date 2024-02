Kanye West und Ty Dolla $ign an der Spitze der „Billboard 200“

Zuvor schafften die Rapper es bereits auf den ersten Platz der weltweiten Apple- und iTunes-Charts.

Kanye West und Ty Dolla $igns gemeinsames Album VULTURES 1 hat es auf Platz 1 der „Billboard 200“-Charts geschafft. Damit hat West seinen elften und Dolla $igns seinen ersten Spitzenplatz in den US-Charts erreicht. Laut der Datenerfassung von „Luminate“ erreichten die beiden innerhalb der ersten Woche nach Veröffentlichung (10. Februar) rund 148.000 äquivalente Album-Einheiten in den USA. Bedeutet: All die Skandale um Kanye haben seiner Popularität keinerlei Abbruch getan. Weder die Tatsache, dass er sich mit Taylor Swift anlegt, noch die Darstellung seiner Freundin als Sexobjekt, noch seine Ästhetik-Nähe zu Rechtsradikalen.

Nach den Rappern folgt Usher mit seiner Platte COMING HOME. Er erzielte mit über 91.000 erworbenen Einheiten sein bestplatziertes Album.

167,78 Millionen Streams innerhalb von fünf Tagen

Die „Billboard 200“- Charts führen die beliebtesten Alben der Woche in den USA auf der Grundlage des von „Luminate“ ermittelten multimetrischen Konsums in äquivalenten Album-Einheiten auf. Die Einheiten umfassen Albumverkäufe, Track-äquivalente Alben (TÄA) und Streaming-äquivalente Alben (SÄA). Jede Einheit steht für einen Albenverkauf oder 10 verkauften Einzeltitel einer Platte oder 3.750 werbefinanzierten oder 1.250 bezahlten/abonnierten offiziellen Audio- und Videostreams, die von Titeln eines Albums erzeugt werden.

Hier zum „Vultures“-Musikvideo:

Kurzzeitig Top-Künstler auf Spotify

Am 14.02 löste West bereits Taylor Swift kurzzeitig von der Spitze der Spotify-Top-Artists ab. Das gemeinsame Album schaffte es dann auf den ersten Platz der weltweiten Apple- und iTunes-Charts, obwohl es unabhängig produziert und zuerst nicht auf Spotify und YouTube verfügbar war.