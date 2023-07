Taylor Swift stellt Rekord als Künstlerin mit meisten Nummer-Eins-LPs auf

Sie ist auch der einzige weibliche Popstar, der mit vier LPs gleichzeitig in der Top 10 der US-Album-Charts vertreten ist.

Mit der Veröffentlichung von SPEAK NOW (TAYLOR’S VERSION) ergattert Taylor Swift erneut den Nummer-Eins-Platz der US-Album-Charts „Billboard 200“. Es ist bereits das zwölfte Mal, dass sie mit einer Platte bis an die Charts-Spitze gelangt. Damit ist die Sängerin nun offiziell die Künstlerin mit den meisten Nummer-Eins-Alben in der Historie der Charts – ein Titel, den sie sich zuvor mit Barbra Streisand teilen musste.

Das ist nicht der einzige Rekord, den die Musikerin mit der Neuaufnahme ihres dritten Studioalbums gebrochen hat. Seit 1966 ist Swift nun die erste noch lebende Künstlerin die zur gleichen Zeit vier Alben in der Top 10 der US-Album-Charts hat. Damit ist sie auch die erste Frau überhaupt, die dies jemals erreichte.

Die Alben, die derzeit Plätze unter den Top 10 belegen, sind FOLKLORE, LOVER, MIDNIGHTS und jetzt auch neu SPEAK NOW (TAYLOR’S VERSION).

Der Erfolg der Neuaufnahme kommt weniger als ein Jahr nachdem die Sängerin ihr neues Album MIDNIGHTS herausbrachte, welches ebenfalls in nur kurzer Zeit die Charts stürmte. Insgesamt wurden in den USA von 716,000 Kopien über 500,000 durch traditionelle Album-Verkäufe vertrieben. Damit gesellt sich SPEAK NOW (TAYLOR’S VERSION) zu ihren anderen bereits neuaufgenommenen Alben RED (TAYLOR’S VERSION) und FEARLESS (TAYLOR’S VERSION), die ebenfalls auf dem ersten Platz debütierten.

Derzeit ist Taylor Swift mit der „Eras“-Tour in den Vereinigten Staaten unterwegs. 2024 kommt sie damit auch nach Deutschland.

Alle Deutschland-Termine von Taylor Swift im Überblick: