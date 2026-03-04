Selena Gomez küsst Blancos Füße und verrät Taylor-Swift-Geheimnisse

Im Podcast „Friends Keep Secrets“ löst Gomez eines der größten Swift-Fan-Rätsel auf und sorgt mit einem Fußkuss für den nächsten viralen Moment.

Selena Gomez ist für die zweite Folge zu Gast im Podcast ihres Ehemanns Benny Blanco und ihrer gemeinsamen Freunde Lil Dicky und dessen Partnerin Kristin Batalucco.

Bereits die erste Folge von „Friends Keep Secrets“ ging viral – allerdings nicht wegen tiefgründiger Gespräche, sondern wegen Benny Blancos dreckigen Füßen. In den sozialen Netzwerken wurde heftig über deren Erscheinungsbild diskutiert, Memes kursierten, Leute spotteten und analysierten jedes Detail.

Nun sorgt die zweite Episode erneut für Aufsehen – und diesmal ist es Selena Gomez selbst, die den nächsten viralen Moment liefert: ein spontaner Kuss auf Blancos Füße.

Ein Kuss, der das Netz beschäftigt

Die Stimmung ist locker, man sitzt entspannt im Wohnzimmer-Setting zusammen. Während die drei Hosts auf dem Sofa Platz nehmen, sitzt der Disney-Star auf dem Boden davor. Blancos Füße liegen – ganz selbstverständlich – auf dem Tisch. Mitten im Gespräch beugt sich die Schauspielerin plötzlich nach vorne und küsst die Füße ihres Ehemanns.

Blanco reagiert überrascht und fragt nach, ob ihr das gefalle. Gomez kontert spielerisch, schlägt ihm aufs Bein und ermahnt ihn, daraus „keinen Moment“ zu machen. Doch Blanco kann seine Freude kaum verbergen. Es habe ihm gefallen, sagt er gerührt: „Ich liebe dich so sehr.“ Später schwärmt er erneut von seiner Frau, bezeichnet sie als eigenständige, unabhängige Persönlichkeit, die strahlen solle. „Zu sehen, wie sie meinen Zeh küsst, hat meinen Tag wirklich verschönert“, ergänzt er lachend.

Schon nach der ersten Podcast-Folge waren Blancos dreckige Füße Thema im Netz. Bei einem Auftritt in der Show von Jimmy Kimmel verteidigte er sie demonstrativ, zog Schuh und Socke aus und erklärte selbstbewusst: „Ich habe großartige Füße. Jemand soll auf meinen Fuß zoomen! Schaut euch das an!“

Vier Kinder und große Vorbilder

Abseits der viralen Fußmomente geht es im Podcast jedoch um deutlich persönlichere Themen. Die Gesprächsrunde besteht aus zwei Paaren: Blanco und Gomez sowie Lil Dicky und dessen Partnerin. In dieser Konstellation sprechen sie offen über Ehe, Zukunftspläne und Kinderwünsche.

Selena Gomez verrät, dass sie sich vier Kinder wünscht. Inspiriert habe sie dabei eine Figur von Diane Keaton im Film „Die Familie Stone“ – insbesondere eine Szene am Esstisch, habe ihr Bild von Familie nachhaltig geprägt.

Für Gelächter sorgt zwischendurch Blancos Frage an die Frauen, ob sie jeweils den anderen Mann „heiß“ fänden – schließlich sähen er und Lil Dicky seiner Meinung nach identisch aus. Die Partnerinnen widersprechen amüsiert.

Taylor Swift, ein Gemälde und „Dorothea“

Auch Gomez‘ langjährige Freundschaft zu Taylor Swift wird thematisiert. Blanco erzählt von einem Gemälde, das seine Frau in die gemeinsame Wohnung mitbrachte. Zunächst habe er vermutet, es handle sich um ein Werk von Basquiat oder einer ähnlichen Kunstgröße. Tatsächlich habe Swift das Bild selbst gemalt und ihr zum 30. Geburtstag geschenkt.

Die Schauspielerin verrät zudem, dass Swift leidenschaftlich Sauerteigbrot backe und diesen Prozess scherzhaft „Loaf Story“ nenne – eine augenzwinkernde Anspielung auf ihren Hit „Love Story“.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine weitere Enthüllung: Der Swift-Song „Dorothea“ ist über Gomez geschrieben worden. Unter Fans war lange spekuliert worden, ob das Lied einer Freundin von ihr gewidmet sei oder eine fiktive Geschichte erzählt– nun scheint diese Frage beantwortet.

Auch der unveröffentlichte Song „Family“ thematisiere die enge Verbindung zwischen Swift und Gomez. Kennengelernt haben sich die beiden im Teenageralter mit 15 und 18 Jahren – seit mittlerweile 17 Jahren verbindet sie eine enge Freundschaft.