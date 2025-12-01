Taylor Swift Bachelorette-Party: Weltreise vor Hochzeit geplant

Taylor Swift plant mehrere Bachelorette-Partys in Nashville, New York, Italien und auf den Bahamas. Selena Gomez und Gigi Hadid feiern als Brautjungfern mit.

Taylor Swift ist bekannt für extravagante Shows rund um den Globus. Mit ihrer „Eras“-Tour begeisterte sie Millionen 2024. Nun wird es auch privat global und spektakulär: Swift plant gleich mehrere Bachelorette-Partys in verschiedenen Orten auf der ganzen Welt, um ihre bevorstehende Hochzeit mit Travis Kelce zu feiern.

Nur Lieblingsorte

Laut der Zeitung „The Sun“ sind drei oder vier Partys geplant. Doch wo soll es für Swift und ihre Mitstreiterinnen hingehen? Die Reiseziele sind sorgfältig ausgewählt und umfassen einige Lieblingsorte der Sängerin. Gefeiert wird in Nashville, New York City, Italien und auf den Bahamas. Bei Taylor Swifts Begleitung handelt es sich um ihre engsten Freundinnen aus der Welt der Stars.

Selena Gomez und Gigi Hadid feiern mit

Allen voran sind Swifts berühmte Freundinnen Selena Gomez und Gigi Hadid mit von der Partie. Bei diesen beiden handelt es sich nicht nur um eine Party-Begleitung, sondern auch um die Brautjungfern der 35-Jährigen. Laut einem Insider dienen die bevorstehenden Reisen jedoch nicht nur dem Feiern, sondern auch der intensiven Planung der Hochzeit. Hier sind Swifts Brautjungfern sowie Kelces Mutter Donna stark involviert. „Ihr Engagement für die Hochzeitsplanung ist unglaublich, und die Vorfreude ist riesig. Es ist jetzt schon eine wirklich schöne Erfahrung für alle Beteiligten“, berichtet eine Quelle „The Sun“.

Auch Hochzeit soll spektakuläre Ausmaße annehmen

Swift und Kelce sind seit zwei Jahren ein Paar. Im vergangenen August hielt der NFL-Star dann um die Hand vom Popstar an. Seitdem laufen die Planungen auf Hochtouren. Laut Insidern sei sogar ein Umbau des gemeinsamen Anwesens des Paares geplant. Für Kosten von rund 1,2 Millionen US-Dollar lässt die Sängerin einen komplett neuen Garten anlegen. Taylor Swift plant also ganz groß und wird wohl mal wieder sämtliches Scheinwerferlicht auf sich ziehen.