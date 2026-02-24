Wilde Theorie um Selena Gomez: Ist sie nur ein Klon?

Auf TikTok kursiert die Theorie, Selena Gomez sei durch einen Klon ersetzt worden. Was hinter der Verschwörungstheorie steckt und wie Mediziner:innen sie erklären.

Dass Selena Gomez seit mehreren Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, ist öffentlich bekannt. Rund um diese machen derzeit wilde Spekulationen auf der Plattform TikTok die Runde. So sei die Sängerin seit Jahren nicht mehr die echte Version ihrer selbst und durch einen Klon ersetzt worden. WTF??

Bizarre Verschwörungstheorie rund um Selena Gomez

In der Vergangenheit hatte die Sängerin und Schauspielerin immer wieder offen über ihre Diagnose mit der Krankheit Lupus gesprochen. Im Jahr 2017 musste sie sich einer lebensrettenden Operation unterziehen, bei der ihr eine Niere transplantiert wurde. Diese wurde damals von ihrer Freundin Francia Raisa gespendet.

Genau hier setzen Leute auf TikTok nun mit einer durchaus skurrilen Verschwörungstheorie an. Demnach sei die Musikerin im Zuge ihrer gesundheitlichen Komplikationen angeblich 2017 verstorben und anschließend durch einen Klon ersetzt worden. Als vermeintliche Beweise werden Veränderungen in ihrer Stimme, ihrem Aussehen und ihrem Auftreten nach der Nierentransplantation angeführt. So sei sie unmittelbar nach der Operation gestorben und durch eine Doppelgängerin ersetzt worden. Ihr Management sah sich laut Theorie zu diesem Schritt gezwungen, um Fans und die Marke Selena Gomez zu schützen. Was für Verschwörungstheoretiker:innen der Beweis für einen Klon ist, führen Mediziner:innen derweil auf die Nebenwirkungen von Immunsuppressiva, Steroiden und den natürlichen Altersprozess zurück.

Justin-Bieber-Tattoo als Zeichen?

Auch Selena Gomez’ Ex-Partner Justin Bieber kommt in der TikTok-Theorie vor. Genauer gesagt beziehen sich die Verschwörungstheoretiker:innen auf ein Tattoo des Sängers. So sei er ihrer Meinung nach in die ganze Geschichte eingeweiht gewesen, und sein Engels-Tattoo am linken Handgelenk sei angeblich eine Erinnerung an seine verstorbene Ex-Freundin. Damals war das Tattoo eine Nachbildung eines Fotos von Selena Gomez, heute wird es also als ein dauerhafter Tribut interpretiert.

Ein weiterer Antrieb für die Theorie ist eine Zeile aus den neu veröffentlichen Jeffrey-Epstein-Akten, in welchen es hieß: „Er hat sich für Selena Gomez entschieden.“ Diese Mail wurde jedoch nicht authentifiziert, und es gibt keine juristisch relevanten Dokumente oder Hinweise, die die inzwischen 33-Jährige mit dem bereits verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung brachten.

Gemischte Reaktionen auf die Theorie

Einige TikTok-Nutzer:innen geben an, die Theorie beunruhige sie. Andere wiederum äußern Kritik und bezeichnen die Theorie als schädlich. So argumentieren Kritiker:innen, dass die angesprochenen Veränderungen durch Behandlungsmaßnahmen und das Älterwerden vollkommen normal seien. Zudem spiegele die Theorie unrealistische Erwartungen an Frauen in der Öffentlichkeit wider.