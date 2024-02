Taylor Swift und Travis Kelce singen „Love Story“ bei Super-Bowl-Party

Bei der Zeile „It's a love story, baby just say yes“ fiel die Sängerin ihrem Partner in die Arme.

Die Liebesgeschichte von Taylor Swift und Travis Kelce ist für viele Fans eine der großen Promi-Geschichten der letzten Zeit. Was bei so einer Romanze natürlich nicht fehlen darf, ist der perfekte „Love Song“. Wie gut, dass die Sängerin einige davon in ihrem Repertoire hat. Bei der After-Party des Super Bowls, aus dem der 34-jährige Tight-End mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, als Gewinner hervorging, sangen die beiden ihre Hits „Love Story“ und „You Belong With Me“ gemeinsam.

„Love Story“ im Club

Nach ihrem 25:22-Sieg gegen die San Francisco 49ers wurde bei den Chiefs ordentlich gefeiert. Für die Mannschaft sowie Freund:innen und Familie ging es zum Singen, Tanzen und Zelebrieren in einen Club, wo auch ein EDM-Mix von Swifts 2008er-Song „Love Story“ gespielt wurde. Verliebt sang sie die Zeile „It’s a love story, baby just say yes“ in die Auges ihres Partners, fiel ihm in die Arme und küsste ihn liebevoll.

DJ Kelce legt Swift auf

Kelce zeigte sich später erneut als Fan ihrer Tracks, indem er sich kurzerhand ans DJ-Pult stellte und ihr Stück „You Belong With Me“ ihres Albums FEARLESS auflegte. Während des Songs sah man ihn und Swift, wie sie sich über die Köpfe der Menge hinweg die Worte zusingen.

Auch schon beim Spiel selbst war Taylor Swift im Allegiant Stadium in Las Vegas vor Ort, um ihren Freund jubelnd zu unterstützen (vor Aufregung exte sie gleich ein Bier). Begleitet wurde sie dabei von einer Reihe hochkarätiger Promis wie Blake Lively, Ice Spice, Lana Del Rey und weiteren. Nach dem Ende des Spiels und dem knappen Sieg der Chiefs bahnte sie sich schnell den Weg aufs Spielfeld, um Kelce ausgiebig zu gratulieren.