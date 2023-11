Selena Gomez‘ Beauty-Marke spendet für Zivilbevölkerung im Gazastreifen

„Die palästinensische Zivilbevölkerung muss geschützt werden“, heißt es von Gomez' Unternehmen dazu.

Rare Beauty, das Kosmetikunternehmen von Selena Gomez, hat auf Instagram angekündigt, Geld für eine Hilfsaktion im Gazastreifen zu spenden. Zusätzlich zu der Ankündigung setzt die Marke ein Statement und erklärt, dass sie gegen alle Formen von Antisemitismus und Islamophobie ist. Die Spendengelder gehen an Wohltätigkeitsorganisationen, die den Opfern des Konflikts zwischen Israel und dem Gazastreifen helfen.

„Keine Situation rechtfertigt Angriffe auf Zivilisten“

In ihrem Instagram-Beitrag heißt es: „Wir sind erschüttert von den Bildern und Berichten, die aus dem Nahen Osten kommen. Tausende von unschuldigen palästinensischen Zivilisten wurden bei israelischen Luftangriffen getötet und Millionen von Zivilisten wurden vertrieben und haben keinen Zugang zu Nahrung, Wasser, Medizin oder lebensnotwendigen Gütern. Ein großer Teil dieser Opfer sind Kinder. Die palästinensische Zivilbevölkerung muss geschützt werden, Punkt.“

Sie führen weiter aus: „Der schreckliche Terroranschlag gegen unschuldige Zivilisten in Israel am 7. Oktober, viele von ihnen auch Kinder, bricht uns nach wie vor das Herz. Es gibt keine Situation, in der Angriffe auf Zivilisten akzeptabel sind. Wir lehnen jede Form von Antisemitismus und Islamophobie entschieden ab.“ Rare Beauty kündigt an, auch für das Rote Kreuz zu spenden, die vor Ort humanitäre Hilfe leisten. Auch UNICEF soll Spendenzahlungen erhalten, um den Kindern in Gaza zu helfen.

Die Beauty-Brand erklärt: „Die DNA unseres Unternehmens basiert auf Inklusion. Unser Unternehmen ist vielfältig und beschäftigt Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, einschließlich Rasse, Glauben, Sexualität, Geschlechtsidentität und Religion – von denen viele direkt von der jüngsten Gewalt betroffen waren.“ Zum Ende des Beitrags erwähnt die Marke noch einige Anlaufstellen für diejenigen, die psychisch unter dem Konflikt leiden und Hilfe suchen.

„Wir müssen ALLE Menschen schützen“

Zuvor hatte Selena Gomez selbst auch ein Statement zum Konflikt in ihrer Instagram-Story gepostet, in dem es heißt: „Menschen, die gefoltert und getötet werden, oder jeder Akt von Hass gegen eine bestimmte Gruppe ist schrecklich. Wir müssen ALLE Menschen, vor allem Kinder, schützen und die Gewalt für immer stoppen. Es tut mir leid, wenn meine Worte nie genug für alle oder einen Hashtag sein werden. Ich kann einfach nicht zusehen, wie unschuldige Menschen verletzt werden. Das ist es, was mich krank macht. Ich wünschte, ich könnte die Welt verändern. Aber ein Posting wird das nicht.“ Gleichzeitig kündigte sie aufgrund des allgegenwärtigen Hasses eine Pause von Social Media an.

Weitere Prominente äußern sich

Neben Gomez haben sich in den vergangenen Wochen auch viele andere Prominente zum Konflikt zwischen Israel und Gaza geäußert. Macklemore hielt auf einer Pro-Palästina-Kundgebung eine Rede, in der er den Konflikt als „Völkermord“ bezeichnete. Dua Lipa, Killer Mike, Michael Stipe und viele andere haben einen offenen Brief an US-Präsident Joe Biden verfasst, in dem sie „eine sofortige Deeskalation und einen Waffenstillstand in Gaza und Israel forderten“.