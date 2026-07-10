NBA-Legende Shaquille O’Neal wird im Bootshaus zum Dubstep-DJ

Vom Basketballplatz auf die Bühne: Shaquille O'Neal alias DJ Diesel rockt als Stammgast erneut das Kölner Bootshaus mit Dubstep-Beats.

Shaquille O’Neal hat vielleicht eines der interessantesten Artist-Profile überhaupt. Und das ist auch ganz ohne Bewertung der Musik ein Fakt. Denn sucht man den ehemaligen Basketballer auf seinem Lieblings-Musikstreamer, begegnet einem zunächst ein Rapsong. Zusammen mit keinem Geringeren als The Notorious B.I.G. als Feature katapultiert einen der „tighte“ Beat in die späten 90er, als Rap noch ein Genre für „echte“ Gangster war.

Drückt man kurz auf Skip, wird einem zwar auch ein altes Piano in die Ohren gespült, jedoch in einer melodischen Anordnung, die so gar nicht mehr nach spätem 90er-Rap klingt. Und spätestens wenn die Horns einsetzen und die Drum-Roll ihren Aufbau beginnt, wird klar: Es handelt sich tatsächlich um einen Song, der dem Dubstep zugesprochen werden darf. Denn Shaquille O’Neal ist seit 2015 auch DJ Diesel! Somit spannt sich sein Genre von Old-School-Hip-Hop bis zum chartuntypischen Dubstep: Hauptsache, es knallt! Und welcher Club in Deutschland würde dieses Motto unterschreiben? Na klar, das Bootshaus in Kölle.

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Et kütt wie et kütt

Die Kombination aus einem breit gebauten, 250 Kilo schweren und 2,16 Meter großen Basketballspieler in einem Kölner Club scheint zwar zunächst absurd, ist aber ganz und gar nicht abwegig. Denn während das Bootshaus in Köln laut „DJ Mag“ Platz 7 im Ranking der besten Clubs der Welt belegt, ist auch Shaq à la DJ Diesel kein Möchtegern-Artist. Natürlich verschaffte ihm seine prominente Karriere als Sportler Zugang zu guten Record-Label-Deals, jedoch fing der Riese auch schon in der College-Zeit hobbymäßig an, Hip-Hop aufzulegen. Somit ist die Rückkehr als DJ weniger eine Midlife-Crisis als vielmehr ein Fortsetzen der einst praktizierten Passion. Dass es ausgerechnet vom Hip-Hop in die EDM-Sparte und dann auch noch zum Dubstep kommt, ist vermutlich zahlreichen Tomorrowland-Ausflügen zu verdanken.

Stammgast

Wie dem auch sei, am 12. Juni ist es so weit, und Shaquille O’Neal wird im Bootshaus auftreten. Und auch wenn man es kaum zu glauben vermag, dürfte sich der NBA-Star in der Domstadt mittlerweile schon gut auskennen. Denn bereits 2023, 2024 und 2025 war er zu Gast im Bootshaus und avancierte somit zum regelrechten Stammgast. Das vielleicht Beste für Fans ist, dass er schlichtweg nicht zu übersehen ist, wenn er in der Kölner Innenstadt rumstolziert. 2024 reiste er per Privatjet aus Dubrovnik an, aß Bratwurst und Wiener Schnitzel im Café de Paris und ließ den Abend mit Shisha ausklingen. 2025 spielte er hingegen vor seinem Set noch Basketball an der Deutzer Freiheit, mit dem Dom im Hintergrund.

Tickets

Wer sich das Spektakel live ansehen will, kann noch auf der Bootshaus-Website Tickets im Vorverkauf ergattern. Das Event startet am Sonntag, den 12. Juli, um 16:00.