Sido in Berlin: Zeiten, Support, Setlist, Tickets, Anfahrt, Parken & Wetter

Sido spielt am 11. und 12. Juli in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Das sind nicht die einzigen Termine des Rappers in der Hauptstadt. Am 18. Juli tritt er außerdem in der Waldbühne auf. Die Termine sind Teil seiner „25 Jahre SIDO – Die Jubiläumstour“, eine Hommage an seine bisherige Karriere.

Nach Berlin geht es für den gebürtigen Berliner unter anderem nach Dresden, Bremen und Tüßling. Hier alle Informationen zu seinen ersten beiden Gigs in der Hauptstadt.

Tickets

Nur für das Konzert am 11. Juli sind vereinzelt noch Tickets über Eventim erhältlich. Sitzplatztickets gibt es ab etwa 80 Euro. Für den 12. Juli sind derzeit keine Tickets mehr verfügbar.

Zeiten & Support

Die Zeiten sind an beiden Tagen laut Website der Veranstalter identisch. Der Einlass beginnt um 17 Uhr, die eigentliche Show soll gegen 19 Uhr starten. Ein Support-Act ist bislang nicht angekündigt.

Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse der Parkbühne Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin.

Am besten ist die Location mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle ist Bahnhof Wuhlheide. Von hier aus sind es nochmal circa 900 Meter bzw. 12 Minuten zu Fuß bis zur Bühne. Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier Freizeit- und Erholungszentrum.

Im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich lediglich entlang und beidseits der Straße An der Wuhlheide. Extra-Zeit für die Suche einer geeigneten Parkgelegenheit wird hier empfohlen.

Setlist

Auch wenn es dazu keine offizielle Ansage gibt, kann sich an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

Steig ein! Mein Block Goldjunge Strassenjunge Halt dein Maul Meine Jordans Hey Du Bilder im Kopf Ackan Fuffies im Club Löwenzahn Augen auf Leben vor dem Tod Der Himmel soll warten Melatonin Du musst auf dein Herz hören Mein Testament Wie Papa Ein Teil von mir Mama ist stolz Gar nicht mal so glücklich Ja man Masafaka Das Buch Westberlin 2002 Leere Hände Geschlossene Augen Follow Monet 30-11-80 Schöner Tag Mama hat gesagt Ne Leiche Carmen Medizin Liebe Mit Dir Tausend Tattoos Astronaut Schlechtes Vorbild Arschficksong

Wetter

Am 11. Juli wird es warm, aber bewölkt. Gegen Mittag werden rund 24 Grad erwartet, begleitet von starker Bewölkung. Am Abend kühlt es ab etwa 20 Uhr auf 20 Grad ab, mit leichtem Regen. In der Nacht sinkt die Temperatur weiter auf 17 Grad und der Regen soll anhalten.

Auch am 12. Juli sieht es ähnlich aus. Um die 20 Grad zur Mittagszeit, bei Wolken und Regen. Am Abend ist zusätzlich mit Gewittern zu rechnen, die Temperatur bleibt dabei zunächst konstant. Ab 22 Uhr sind erneut Gewitter vorhergesagt und die Temperatur fällt auf etwa 17 Grad.