Sido in Dresden: Zeiten, Support, Tickets, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

Am Samstag, den 19. Juli, spielt Sido eine Show bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden. Der Termin ist Teil seiner „25 Jahre SIDO – Die Jubiläumstour“, eine Hommage an seine bisherige Karriere. Zuvor spielt er unter anderem mehrere Konzerte in Berlin.

Nach Dresden geht es für den Berliner Rapper weiter nach Bremen und Tüßling. Hier alle Informationen zu seinem Gig in Dresden.

Zeiten & Support

Laut der Website des Venues beginnt der Einlass zum Konzert um 19 Uhr. Gegen 20 Uhr soll dann die Show von Sido beginnen. Ein Support-Act ist bislang nicht angekündigt.

Tickets

Das Konzert von Sido in Dresden ist bereits ausverkauft. Tickets gibt es es lediglich noch über den fanSALE von Eventim.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Ansage gibt, kann sich an den vergangenen Shows des Rappers orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

Steig ein! Mein Block Goldjunge Strassenjunge Halt dein Maul Meine Jordans Hey Du Bilder im Kopf Ackan Fuffies im Club Löwenzahn Augen auf Leben vor dem Tod Der Himmel soll warten Melatonin Du musst auf dein Herz hören Mein Testament Wie Papa Ein Teil von mir Mama ist stolz Gar nicht mal so glücklich Ja man Masafaka Das Buch Westberlin 2002 Leere Hände Geschlossene Augen Follow Monet 30-11-80 Schöner Tag Mama hat gesagt Ne Leiche Carmen Medizin Liebe Mit Dir Tausend Tattoos Astronaut Schlechtes Vorbild Arschficksong

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Location lautet Königsufer, 01097 Dresden.

Die Filmnächte am Elbufer sind gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Besten eignen sich dafür die Straßenbahnlinien 3,7 und 4 bis zur Haltestelle „Neustädter Markt“. Von dort aus führt ein Weg am Elbufer über den Elbradweg bis zum Haupteingang des Venues auf Seiten der Augustusbrücke.

Seitens der Location wird von der Anreise mit dem PKW, aufgrund eingeschränkter Parkmöglich, abgeraten. Wer trotzdem mit dem Auto anreisen möchte, kann bspw. die Parkplätze Wigardstraße, Theresienstraße, Schießgasse oder Sarrasinistraße nutzen.

Wetter

Die Höchsttemperaturen für Samstag, den 19. Juli, liegen voraussichtlich bei 23 Grad. Zu Beginn des Konzerts, ist mit ca. 22 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen. Dabei soll es trocken bleiben.