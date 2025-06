50 Cent & Mary J. Blige in Hannover: Tickets, Zeiten, Anfahrt, Support, Setlist

50 Cent und Mary J. Blige treten am Samstag, den 28. Juni, in der Heinz von Heiden Arena in Hannover auf.

Und wenn es um den HipHop der 2000er Jahre geht, sind die beiden zwei unverzichtbare Größen. Bereits 2003 arbeiteten sie gemeinsam an Mary J. Bliges Song „Let Me Be The 1“. Nun sind sie zusammen auf „Legacy“-Tour in Europa und machen dieses Wochenende in Hannover Halt. Wenige Tage später, am 6. Juli, feiert 50 Cent seinen 50. Geburtstag in Dublin.

Zeiten

Ursprünglich war der Konzertbeginn am Samstag für 19 Uhr angesetzt, doch der Veranstalter hat den Start vorverlegt auf 16:45 Uhr. Die Gründe für die vorgezogene Uhrzeit wurden nicht bekannt gegeben. Der Einlass beginnt um 15:30 Uhr.

Tickets

Tickets sind aktuell noch auf Eventim erhältlich, allerdings herrscht großer Andrang. Die Preise für Sitzplätze beginnen bei Kategorie 4 mit 88,00 €, Kategorie 2 startet bei 125,95 €, und in Kategorie 1 kosten Tickets je nach Platzwahl bis zu 159,30 € (Normalpreis).

Die Eintrittskarte gilt ab drei Stunden vor Einlass bis 5 Uhr am Folgetag als Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel der 2. Wagenklasse im gesamten ÜSTRA/GVH-Tarifgebiet (Zonen ABC). Die Fahrkarte ist nicht übertragbar.

Setlist & Support

Eine offizielle Setlist gibt es nicht, aber Fans können sich auf viele bekannte Hits von 50 Cent wie „In da Club“, „Candy Shop“ und „Just A Lil Bit“ sowie Mary J. Bliges Klassiker wie „Be Without You“, „Real Love“ und „Just Fine“ freuen.

Als Special Guests sind die Rapper Fat Joe („What’s Love“) und Xzibit (FORTY DAYS & FORTY NIGHTS) angekündigt.

Anfahrt

Die Heinz von Heiden Arena befindet sich in der Robert-Enke-Straße 1, 30169 Hannover. Parkplätze sind vorhanden. Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln: