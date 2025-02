SIE ist die Mutter von Dave Grohls außerehelichem Kind

Dave Grohls außereheliche Affäre hat sich zu Wort gemeldet und es kursieren Bilder von ihr mit Kind.

Seit September 2024 spekulieren Fans, wer die Frau sein könnte, mit der Dave Grohl außerhalb seiner Ehe ein Kind bekommen hat. Bislang war die Identität der Person ungeklärt, nun scheint sie sich aber selbst zu Wort gemeldet zu haben.

Wie die „New York Post“ berichtet, soll es sich um eine 38-jährige Frau namens Jennifer Young handeln. Sie sei in Florida geboren, lebe mittlerweile aber in Los Angeles bei ihrer Mutter, mit der sie das am 01. August 2024 zur Welt gekommene Mädchen großziehe. Den Namen des Kindes verrät die Frau jedoch nicht – aus Sorge um ihr Kind. „Der Schutz ihrer Identität ist wirklich wichtig“, sagte sie. „Denn es gibt einige wirklich wütende Fans.“

Jennifer Young ist ein Rockfan

Laut offiziellen Dokumenten trägt das Mädchen Grohls Nachnamen. Jennifer Young wurde mehrfach dabei gesehen, wie sie mit ihrer mittlerweile fast sieben Monate alten Tochter spazieren geht. Eine ehemalige Mitschülerin beschreibt sie laut „New York Post“ als „ruhig, sehr angenehm, aber nicht jemand, der herausstach“. Young ist bekennender Musikfan. Unter anderem soll sie Paul-McCartney-Lyrics und das Metallica-Logo als Tattoos tragen. Auch bei ihrer Tochter zeigt sich schon die Liebe zur Musik: Sie wurde mit einem speziellen Helm gesehen, der zur Korrektur der Schädelform bei Babys dient und mit Stickern von Metallica, Led Zeppelin und Elvis Presley verziert war.

Dave Grohl: Zum Stand seiner Ehe

Der Musiker hat bereits in seiner Stellungnahme versprochen, sich auch um seine außerehelich geborene Tochter kümmern zu wollen. Der Musiker, der seit 2003 mit Jordyn Blum verheiratet ist und drei Töchter mit ihr hat, hatte die Geburt des Kindes im September 2024 auf seinem Instagram-Kanal verkündet. „Ich bin kürzlich Vater einer neuen Tochter geworden, die außerhalb meiner Ehe geboren wurde“, schrieb Grohl damals in seinem Post. „Ich plane, ein liebevoller und unterstützender Vater für sie zu sein. Ich liebe meine Frau und meine Kinder und tue alles, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen.“ Mittlerweile wurde der Scheidungsanwalt, den Grohl kurz nach der Bekanntmachung engagiert hatte, wieder zurückgepfiffen – offenbar arbeiten Blum und Grohl also an ihrer Beziehung zueinander.