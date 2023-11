Die Simpsons: Macher streichen gewaltvollen Running-Gag

Homer Simpson, der seinen Sohn Bart würgt – dieser gewaltvolle Running Gag ist bei den Simpsons mittlerweile Geschichte. Das thematisierten nun auch die Serienmacher.

Homer Simpson hat nicht gerade einen langen Geduldsfaden – das ist den meisten Zuschauern der Kult-Serie ‚‚Die Simpsons“ bereits bekannt. Eine dafür typische Szene ist, wenn Homer seinen Sohn Bart – vermutlich als „Erziehungsmaßnahme“ – so sehr würgt, dass ihm die Zunge aus dem Mund hängt. Dass das körperliche Gewalt ist, geht in der Zeichentrickwelt eher unter. Was den Fans aber auch nicht wirklich aufgefallen ist: Homer hat Bart schon eine lange Zeit nicht mehr gewürgt.

Das haben die Simpsons-Autoren nun auch in der dritten Folge ‚‚McMansion & Wife’“ der 35. Staffel thematisiert. Auf ein Kompliment für seinen festen Händedruck erwidert Homer seiner Frau Marge: ‚‚Siehst du Marge, den Jungen zu würgen hat sich gelohnt‘‘. Dann fügt er noch hinzu: ‚‚Nur ein Scherz, das mache ich nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert.“

Missbrauch als Running-Gag

Seinen Sohn das letzte Mal angegangen ist die Simpsons-Hauptfigur in der 31. Staffel der Serie im Jahr 2019. Aber schon 2011 wurde die „Erziehungsmethode’“ mit einer Episode thematisiert. In ‚‚Love is a Many Strangled Thing“ geht Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar Homer an die Gurgel, um ihm zu zeigen, wie sich das anfühlt, „jung, klein und verängstigt zu sein“. Die Aktion scheint kurzzeitig gewirkt zu haben – in der nächsten Staffel geht der Missbrauch aber wie gewohnt weiter.