Sind Billie Eilish und Jesse Rutherford ein Paar?

Billie Eilish und Jesse Rutherford, Frontmann der Band The Neighbourhood, wurden am Freitag (14. Oktober) Händchen-haltend auf einer vorzeitigen Halloween-Party entdeckt. Zuvor hatte Jesse in seiner Instagram Story bereits ein gemeinsames Foto mit Finneas, dem Bruder von Billie, gepostet. Bisher ist jedoch unklar, ob die beiden ein Paar sind.

Elf Jahre Altersunterschied zwischen Billie und Jesse

Bereits Anfang des Jahres wurden die Musiker*innen zusammen gesichtet und eine Affäre vermutet. Seit 14. Oktober haben sich die Vermutungen vielleicht bestätigt.

Über Social Media regnet es an mancher Stelle Kriitk für den Altersunterschied von elf Jahren zwischen Jesse (31) und Billie (20).

Billie Eilish und Matthew Tyler Vorce getrennt

Von Anfang 2021 bis Mai 2022 war Billie mit dem Schauspieler Matthew Tyler Vorce zusammen. Als Trennungsgrund vermuteten Fans Untreue. Vorce äußerte sich in einer Instagram-Story vor einigen Monaten dazu mit den Worten: „Niemand hat irgendjemanden betrogen. Beziehungen enden. So einfach ist das. Im Internet Gerüchte zu erfinden und zu lügen, ist gefährlich.“

Die aktuelle EP GUITAR SONGS von Billie Eilish liefert intime Einblicke

Am 21. Juli 2022 ist die zweite EP GUITAR SONGS von Billie Eilish erschienen. Produziert hat die EP, bestehend aus zwei Songs, ihr Bruder Finneas. Die beiden Lieder thematisieren tragische Schicksale und zeigen private Einblicke in die Gedankenwelt von Billie Eilish. Weitere Infos zur EP findet ihr hier.

Nach eigenen Angaben arbeitet Billie Eilish aktuell außerdem an einem neuen Album für 2023.