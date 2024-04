Travis Kelce über Beziehung mit Taylor Swift: „Ich weiß nicht, wie ich’s geschafft habe“

Lag es nun an den vielen Freundschaftsarmbändern oder nicht?

Football-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift sind schon seit 2023 ein Paar und sorgen mit ihren öffentlichen Liebesbekundungen andauernd für Aufmerksamkeit. Dass es soweit überhaupt gekommen ist, scheint für den Sportler allerdings immer noch ein Rätsel zu sein.

In einer Folge seines Podcast „New Heights“ vom Mittwoch, den 10. April, erzählt er, dass er sich nicht erklären könne, wie er Swift von sich überzeugt hat.

„Wie zum Teufel?“

„Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, weil sie sich nicht für Sport interessiert. Von daher weiß ich echt nicht, wie zum Teufel ich das vollbracht habe“, führt der Super-Bowl-Champion aus.

Sein Podcast-Gast, Rapper und Comedian Lil Dicky, hat da allerdings eine andere Sicht auf die Dinge: „Es ist wie in der Highschool, wo die beliebteste Person den beliebtesten Sportler datet.“ Für ihn habe die Beziehung der beiden „etwas klassisch Amerikanisches“ an sich.

Mit Freundschaftsarmbändern zur Beziehung?

Travis Kelce wechselt im Laufe des Gesprächs mit Lil Dicky auch kurzerhand amüsiert seine Einstellung und erzählt witzelnd: „Stimmt! Ich weiß genau, wie ich es gemacht habe“, woraufhin er das ausbreitet, was er schon in einer früheren Episode des Podcasts berichtete. Kelce ging beim Kennenzulernen wohl wie folgt vor: „Wenn man bei Taylor-Swift-Konzerten ist, gibt es dort Freundschaftsarmbänder. Ich hatte eine Menge davon und wollte Taylor eines mit meiner Nummer darauf geben.“ Obwohl die „Shake It Off“-Interpretin ihm an dem Übergabe-Abend keine besondere Aufmerksamkeit schenkte, soll sie von seinem Engagement später doch so beeindruckt gewesen sein, dass die beiden anfingen, online miteinander zu reden.