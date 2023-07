Ski Aggus „Friesenjung“: Versöhnendes Herzensprojekt oder Marketingstunt?

Sommerhit! Ski Aggu und Apache 207 reanimieren die Ex-WG-Genossen Otto W. und Udo L.

Sehen wir es positiv: Der Sommerhit dieses Jahres handelt nicht von Prostitution (Ältere werden sich an „Layla“ erinnern), auch nicht von sonstigen Ballermann-Topoi. Kein freiheitsliebendes Feierbiest aus der Jungen Union muss den Song gegen garstige Moralwachteln verteidigen, niemand irgendwas boykottieren, und das ist gerade ja schon allerhand. Ausnahmsweise dürfen sich alle in den Armen liegen, Alte und Junge, Narren und Kinder, wenn sie sich zu „Friesenjung“ für ein paar selige Minuten das Hirn frittieren.

Der Rapper Ski Aggu, ein sogenanntes TikTok-Phänomen aus Berlin-Wilmersdorf, zu gewissem Ruhm gekommen mit einem Song namens „Party Sahne“, hat gemeinsam mit dem Electro-Produzenten Joost einen Remix von Otto Waalkes’ Blödelstück von 1993 aufgenommen. Das Ganze ist ein doppelter Rückgriff, schließlich wird hier ein Lied verwurstet, das seinerzeit ein anderes Lied verballhornte, Stings „Englishman In New York“ nämlich.

Schlumpftechno für Leute, die zu jung für Drogenwitze waren, als Money Boy seine goldenen Jahre hatte

Monatelang animierte Ski Aggu seine Fans, den Komiker mit den Worten „Bitte, Otto, bitte“ zur Freigabe des Songs zu bewegen. Das Vorfreudegeraffel könnte eine Erklärung für den irrwitzigen Erfolg sein; was man herbeigebettelt hat, will man auch kaufen. Dazu kommt, dass Ski Aggu, der mit Vokuhila und – Markenbildung ist alles – idiotischer Skibrille auftritt, dem „Friesenjung“ ordentlich Beine gemacht hat. Sein Reim auf den Song ist eine Sped-Up-Version des Originals, kaum ein Genre ist gerade populärer in den sozialen Medien.

Das Ganze klingt nach Schlumpftechno für Leute, die zu jung für Drogenwitze waren, als Money Boy seine goldenen Jahre hatte. Also ganz ähnlich wie der Song, der dem Nummer-eins-Hit „Friesenjung“ in den Charts dicht auf den Fersen ist: Ottos Ex-WG-Genosse Udo Lindenberg hat sich für „Komet“ mit Apache 207 zusammengetan. Ob beide Koproduktionen tatsächlich Generationen versöhnende Herzensprojekte sind oder einfach Marketingstunts, wollen wir gar nicht so genau wissen. Immerhin geht es diesen Sommer um Ostfriesland und Skibrillen. Und nicht um „Layla“ oder „Olivia“.

Diese Kolumne erschien zuerst in der Musikexpress-Ausgabe 07/2023.