Smash Mouth: Sänger Steve Harwell mit 56 Jahren gestorben

Der ehemalige Sänger der Band Smash Mouth wurde 56 Jahre alt.

Steve Harwell ist tot. Der ehemalige Sänger der Band Smash Mouth verstarb im Kreise seiner Familie am Montag (5. September), nachdem bereits über seinen schlechten Gesundheitszustand berichtet wurde. Als Todesursache gab sein Manager ein akutes Leberversagen an, vermutlich verursacht durch Harwells anhaltenden Alkoholmissbrauch. Er wurde 56 Jahre alt.

Schon seit einiger Zeit gab es Spekulation über Harwells Verfassung. Während eines Konzerts im Jahr 2021 trat der Sänger stark alkoholisiert auf und bedrohte mehrmals das Publikum. Kurz danach verkündete Harwell das Ende von Smash Mouth und seinen Rückzug aus der Musikwelt. Trotz des Vorruhestands verschlechterte sich seine Gesundheit jedoch rapide. Neben seinen Alkoholproblem hatte Steve Harwell auch mit einer Erkrankung des Herzmuskels sowie einer Störung im Gehirn zu kämpfen.

Harwell gründete die Band Smash Mouth im Jahr 1994. Ende der 1990er/Anfang der 2000er Jahre erlangte die Gruppe große Berühmtheit mit ihrem Hit „All Star“. Der poppige Alternative-Rocksong schaffte es in den USA bis an die Spitze der Charts und war auch in anderen Ländern in den Top 10 vertreten. „All Star“ landete zudem auch auf dem Soundtrack zu Dreamworks‘ Animationsfilm „Shrek“ (2001) und erreichte damit Kultstatus. Auch Smash Mouths Cover-Version des Monkees-Songs „I’m a Believer“ war auf dem Soundtrack.