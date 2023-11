Update: Snoop Dogg gibt das Kiffen doch nicht auf

Er kündigte an, mit dem Kiffen aufhören zu wollen und nun stellt sich alles als Werbe-Gag heraus ...

Nach seiner Instagram-Ankündigung am 16. November, in der Snoop Dogg ankündigte, dass Kiffen sein lassen zu wollen, ist nun schon wieder alles anders. Denn schließlich stellte sich jetzt die ganze Aktion als Werbe-Gag heraus. Der US-Rapper wirbt so nämlich lediglich für rauchfreie Öfen und Feuerstellen im Auftrag von „Solo Stove“.

In einem neu auf Instagram veröffentlichten Clip ist die ganze Story des 52-jährigen Musikers zu sehen und so wird klar, dass er nicht generell mit dem Rauchen bzw. Kiffen stoppen wird, sondern einfach für eine bestimmte Sorte von Feuerstellen und Öfen das Werben übernommen hat. In dem Video heißt es von seiner Seite: „Ich habe eine Ankündigung: Ich gebe das Rauchen auf. Ich weiß, was du denkst – Snoop, Rauchen ist so etwas wie dein Ding. Aber ich bin damit fertig. Ich mache Schluss mit dem Husten und dem Geruch, der an meiner Kleidung haften bleibt. Ich werde rauchfrei“ und dann geht es weiter mit „‚Solo Stove‘ – sie haben den Rauch entfernt. Clever.“

Seht hier das ganze Werbe-Video:

Mehr zu Snoop Dogg

Snoop Dogg ist eine Legende des Westcoast-HipHops. Bekanntheit erlangte er in den frühen 90ern. Nachdem er 1992 einige Features auf Dr. Dres Album THE CHRONIC hatte, produzierte dieser mit ihm sein Solo-Debütalbum DOGGYSTYLE. Weltweit verkaufte Snoop Dogg Millionen Alben und landete unzählige Hits wie „Gin & Juice“ und „Drop It Like It‘s Hot“. Zu dieser Zeit freundete er sich mit Tupac Shakur an, da beide bei dem Label „Death Row Records“ unter Vertrag waren.

Das aktuelle, 19. Studioalbum des Musikers erschien 2022 und heißt BODR.