Snoop Dogg raucht bis zu 150 Joints pro Tag – berichtet seine Blunt-Rollerin

Renegade Piranha, die offizielle Blunt-Rollerin von Snoop Dogg, hat vom Cannabiskonsum ihres Chefs berichtet – und welchen Aufwand sie dafür betreibt. In einem Interview gab sie zu Protokoll: Sie rollt dem Rapper pro Tag zwischen 75 und 150 Joints aus Marihuana, wofür sie grob ein halbes Pfund (etwa 225 Gramm) Cannabis benutzt. Alles dokumentiert in dem Podcast „The Kyle and Jackie O Show“ vom Sonntag (24. Oktober).

Nach eigenem Ermessen seien dabei um die 450.000 Cannabis-Zigaretten für den HipHop-Superstar zusammengekommen. Bereits 2019 erzählte Snoop Dogg von einer Angestellten, die er dafür engagierte: „Das ist ihr Job, ihr Beruf. Im Lebenslauf steht: „Was machen Sie?“ „Ich bin ein Blunt-Roller.“ P-B-R, professioneller Blunt-Roller.“

Piranhas Gehalt beträgt seit der Inflation mehr als 50.000 US-Dollar pro Jahr, bestätigte der 51-Jährige auf Twitter. Eine Faktenseite schrieb, die Summe würde sich irgendwo zwischen 40.000 und 50.000 US-Dollar monatlich bewegen, woraufhin er nur antwortete: „Inflation. Ihr Gehalt ist gestiegen!!“ Weiteren Aussagen zufolge hat es auch noch andere Vorteile, bei dem Rapper aus Kalifornien angestellt zu sein – denn es gibt Cannabis umsonst. Außerdem werden für alle Ausgaben die Kosten übernommen, und wenn Snoop Dogg kostenlose Klamotten bekommt, gebe er davon welche ab. Piranha hat nach eigenen Aussagen auch schon Joints für Kid Cudi, Rihanna und Elon Musk gerollt.

Inflation. Their salary went up!! https://t.co/BCtOVHMN4W — Snoop Dogg (@SnoopDogg) June 7, 2022

Renegade Piranha saß im Juni in einem anderen Podcast und erzählte ebenfalls über ihren Job als Blunt-Rollerin. Sie redet außerdem über ihren „Einstellungstest“, von dem sie anfänglich dachte, es sei ein Betrug. Piranha wurde gefragt, wie sie einen Blunt verbessern würde und antwortete: „Warum benutzen wir nicht Tips (Filter) aus Glas?“ Am Tag danach wurde sie für einen Wettbewerb eingeladen, um gegen zwei andere Roller anzutreten, um zu sehen, wer die besten Blunts rollt. Ihre Leistungen waren überzeugend und „[v]on diesem Tag an war ich der beste Bluntroller des Planeten – ein Bluntroller für die Stars.“