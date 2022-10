Hört Snoop Doggs und DJ Dramas neues Mixtape „GANGSTA GRILLZ: I STILL GOT IT“ im Stream

Snoop Dogg und DJ Drama haben ihr gemeinsames Mixtape GANGSTA GRILLZ: I STILL GOT IT am 20. Oktober veröffentlicht. In einem Instagrampost vom Montag (17. Oktober) zeigte Snoop Dogg bereits das Cover des Tapes. Man sieht verschiedene Bilder, die wie eine aufgerollte Filmrolle das Cover verzieren. Neben vier Bildern von Snoop Dogg zeigt es außerdem einen Dobermann, Palmen, einen Lowrider und ein Mikrofon.

View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

I STILL GOT IT ist nicht das einzige aktuelle Projekt der beiden Künstler. Einen Tag nach dem Mixtape, am 21. Oktober, soll SNOFALL von Produzent DJ Drama und dem amerikanischen Rapper Jeezy erscheinen. DJ Drama gewann zuletzt bei den „BET Hip Hop Awards 2022“ die Auszeichnung „DJ of the Year“.

Dr.Dre und Snoop Dogg wiederum wollen ihr gemeinsames Album MISSIONARY noch im November veröffentlichen, verriet Snopp Dogg im „Know Mercy“-Podcast bei Stephan A. Smith. Der Titel ist eine Anspielung an DOGGYSTYLE, das 1993 erschienene Debütalbum des Rappers. Dr.Dre war damals auch schon als Produzent dabei.

Beide standen zuletzt beim Superbowl 2022 zusammen auf einer Bühne.

Hört GANGSTA GRILLZ: I STILL GOT IT hier im Stream: