Beyoncé, Dr. Dre & James Cameron knacken die Milliarde

Neben Elon Musk stehen jetzt auch Beyoncé, Dr. Dre und James Cameron auf der Forbes-Liste der Milliardär:innen. Was hinter den Vermögen der drei steckt.

Wer dachte, Milliardär:innen gäbe es nur in der Tech-Welt, liegt falsch: 2026 mischen umso mehr Musiker:innen, Rapper:innen und Filmemacher:innen die Forbes-Liste auf.

Beyoncé, Dr. Dre und James Cameron stehen zum ersten Mal auf der Liste der reichsten Menschen der Welt.

Queen Bey erreicht das nächste Level

Beyoncé Knowles-Carter ist offiziell Milliardärin. Ihr Vermögen von rund einer Milliarde US-Dollar stammt neben Tourneen und Plattenverkäufen auch aus cleveren Investments, darunter eine beachtliche Kunstsammlung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z besitzt sie mehrere bedeutende Werke moderner Kunst, darunter das Jean-Michel Basquiat-Gemälde „Mecca“ aus dem Jahr 1982, das sie 2013 über das Auktionshaus „Sotheby’s“ für etwa vier Millionen US-Dollar erwarben. Laut der „Jose Art Gallery“ liegt der Schätzwert mittlerweile bei über 20 Millionen US-Dollar.

Zu ihren Beständen zählen auch Arbeiten von Andy Warhol, Damien Hirst, George Condo sowie David Hammons – Artists, die in der Kunstwelt einen festen Platz haben. Neben etablierten Namen sammeln sie gezielt auch junge und marginalisierte Künstler:innen, bevor deren Werke hohe Marktpreise erreichen.

Beyoncé baut ihre Marke mit Präzision aus – jede Entscheidung, von Mode über Musik bis zu Beteiligungen, zahlt auf ihr Imperium ein.

Dr. Dre – vom Beat zum Business

Auch Dr. Dre, der HipHop-Pionier hinter unzähligen Hits, hat den Sprung in die Liga der Milliardäre geschafft. Der Verkauf seiner Kopfhörer-Marke Beats an Apple vor über einem Jahrzehnt legte den Grundstein. Heute macht sein Vermögen von rund einer Milliarde US-Dollar deutlich: Dre versteht es, Kultur in Cashflow zu verwandeln.

Neben seinen eigenen Alben baute er als Produzent die Karrieren von Künstler:innen wie Eminem, 50 Cent und Kendrick Lamar mit auf, wodurch er fortlaufend Einnahmen aus Royalties und Produktionsrechten erzielt. Zusätzlich verkauft er Teile seines Musikkatalogs und generiert damit langfristige Einkünfte.

Dre hat seine Marken- und Beteiligungsstrategie auch auf andere Geschäftsbereiche ausgeweitet, zum Beispiel mithilfe der Spirituosenmarke Gin & Juice.

James Cameron: Blockbuster-Milliardär

Und dann ist da noch James Cameron, der Mann hinter „Titanic“ und „Avatar“. Seine Filme haben nicht nur Kassenrekorde gebrochen, sondern auch ihn selbst finanziell an die Spitze katapultiert: Forbes schätzt sein Vermögen auf knapp über eine Milliarden US-Dollar.

Der Regisseur hat über Jahrzehnte gezeigt, dass sich der Mut zu technischen Experimenten auszahlt: Spezialeffekte, neue Kameratechnologien und Blockbuster-Storytelling haben neben Zuschauer:innenzahlen vor allem Lizenz-, Merchandising- und Franchise-Einnahmen explodieren lassen.

Künstler:innen an der Spitze

Insgesamt zählt Forbes 2026 rund 390 neue Milliardär:innen dazu – ein Rekord. Besonders auffällig: Immer mehr „Self-made“-Stars aus Musik, Film und Entertainment erreichen diese Finanzklasse.

Beyoncé, Dr. Dre und James Cameron beweisen, dass Kreativität und Geschäftssinn Hand in Hand gehen können. Sie sind nicht nur Künstler:innen, sondern auch Marken und Unternehmer:innen.