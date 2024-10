„Young Lion“: Sade veröffentlicht ersten neuen Song seit sechs Jahren

Sade widmet den neuen Track ihrem Sohn Izaak Theo Ido.

Zuletzt steuerte Sade 2018 Musik zu Steve McQueens Film „Windows“ bei, seither ist es musikalisch eher ruhiger geworden. Nun beteiligt sich die Smooth-Jazz-, Soul- und R&B-Sängerin mit „Young Lion“ an dem Kompilation-Album TRAИƧA der gemeinnützigen Organisation Red Hot. Neben ihr werden auch Künstler:innen wie André 3000, Sam Smith und Kelela auf der Platte zu hören sein, die am 22. November erscheint.

Beiträge von über 100 Künstler:innen

TRAИƧA wird insgesamt 46 Songs beinhalten. Diese sind in acht Kapitel aufgeteilt, die die acht Farben der Regenbogenfahne repräsentieren sollen. Jedes Kapitel spricht ein eigenes Thema an, welches von einem „Kapitel-Track“ vorgegeben wird. Sades neuer Song „Young Lion“ reiht sich unter dem Abschnitt „Liberation“ (zu deutsch: Befreiung) ein und ist ihrem Sohn Izaak Theo Ido gewidmet, der ein Transmann ist.

Über 100 Künstler:innen beteiligten sich an dem Album. So auch Yaya Bey, L’Rain, Moor Mother und Beverly Glenn-Copeland. Der längste Beitrag kam von André 3000, der ein 26-minütiges Instrumentalstück mit dem Titel „Something Is Happening And I May Not Fully Understand But I’m Happy To Stand For The Understanding“ beisteuerte. Neben Originaltitel sind auch Coverversionen von legendären Songs wie Prince‘ „I Would Die 4 U“ vertreten, das von Lauren Auder und Wendy & Lisa von The Revolution eingesungen wurde. Auch bei Beverly Glenn-Copeland handelt es sich um eine Neuinterpretation ihres Songs „Ever New“ durch den Sänger Sam Smith.

Album soll Transmenschen mehr Sichtbarkeit geben

Dust Reid, der gemeinsam mit Massima Bell TRAИƧA co-produziert hat, erklärte, dass sie mit der Platte „eine Erzählung schaffen“ wollen, „die trans- und nicht-binäre Menschen als Vorreiter in unserer Gesellschaft positioniert, und zwar in Bezug auf die tiefgreifende innere Arbeit, die sie leisten, um in unserem aktuellen Klima zu bekräftigen, wer sie sind.“

Besonders vorangetrieben hat SOPHIES Tod das Projekt. SOPHIE starb im Januar 2021 in Folge eines Unfalls in Athen und habe durch die Hinterlassenschaft in der Musikwelt zum Nachdenken angeregt, erläuterte Reid: „Wir begannen, über all die Geschenke zu sprechen, die Transkünstler der Welt gemacht haben, und wollten ein Red Hot-Projekt schaffen, das diese Geschenke in den Mittelpunkt stellt und feiert“.

Hier die vollständige Trackliste von TRAИƧA:

Kapitel I – Womb Of The Soul:

01. Midnight Moon Pool – Mary Lattimore, Laraaji, MIZU und Jamal Shakeryan

02. You Don’t Know Me – Devendra Banhart, Blake Mills und Beverly Glenn-Copeland

03. How Sweet I Roamed – Jeff Tweedy, claire rousay

04. Same Train – Heart Shaped und Christian Lee Hutson

Kapitel II – Survival:

05. STAR – Ana Roxanne and Nsámbu Za Suékama

06. Please Tell Me – Lightning Bug

07. Make ‚em Laugh – Benét, Faye Webster

08 Get Me Away From Here, I’m Dying – Julien Baker and Calvin Lauber feat. SOAK and Quinn Christopherson

09. Rumblin‘ – Soft Rōnin feat. Frankie Cosmos

10. Deeper Understanding – Hand Habits feat. Bill Callahan

Kapitel III – Dark Night:

11. Under the Shadow of Another Moon – Hunter Schafer und Cole Pulice

12. Blush – Grouper und Lucy Liyou

13. Is It Cold In The Water? – Moses Sumney

14. Know Who You Are At Every Age – Anajah und Gary Gunn

15. Is It Over Now? – Niecy Blues feat. Joy Guidry)

Kapitel IV – Awakening:

16. Something Is Happening And I May Not Fully Understand But I’m Happy To Stand For The Understanding – André 3000

17. Come Back Different – Nina Keith feat. Julie Byrne und Taryn Blake Miller

18. Song To The Siren – Rachika Nayar feat. Julianna Barwick und Cassandra Croft

19. Love Hymn – Arthur Baker feat. Pharoah Sanders

20. People Are Small / Rapture – L’Rain feat. Voices von the NYC Trans Oral History Project

Kapitel V – Grief:

21. We’ve Been Through So Much – Jlin und Moor Mother

22 My Name – Kara Jackson, Ahya Simone und Dave Longstreth

23. Point of Disgust – Perfume Genius und Low’s Alan Sparhawk

24. In Another Life – Lomelda und More Eaze

25. Pink Ponies – Teddy Geiger und Yaeji

26. A Survivor’s Guilt – Yaya Bey

Kapitel VI – Acceptance:

27. Just Last Night – Helado Negro und Eileen Myles

28. Feel So Different – Ezra Furman und Sharon Van Etten

29. Mourning Dove – Gia Margaret

30. Feel Better – Adrianne Lenker

31. Any Other Way – Allison Russell und Ahya Simone

32. Down Where The Valleys Are Low – Asher White, Eli Winter und Caroline Rose

33. TM – Fleet Foxes, Cole Pulice und Lynn Avery

34. Querube – AV María, SKY und Belina Rose

Kapitel VII – Liberation:

35. Within Without – Green-House und Kelela

36. Aaron – Cassandra Jenkins, Bloomsday und Babehoven

37. Young Lion – Sade Adu

38. You Make Me Feel (Mighty Real) – Moses Sumney, Lyra Pramuk und Sam Smith

39. Many Ways – CLARITY feat. Clairo

40. I Feel Free – Sparkle Division feat. Pepper MaShay

Kapitel VIII – Reinvention:

41. Get Free – Nico Georis, KB Brookins

42. Wolf Like Me – Bartees Strange, Anjimile, Kara Jackson

43. Surrender Your Gender – Laura Jane Grace feat. Lee Ranaldo, Jayne County, Kathi Wilcox, Jay Dee Daugherty und Am Taylor

44. I Would Die 4 U – Lauren Auder und Wendy & Lisa of the Revolution

45. Always – Time Wharp, Elizabeth und Beverly Glenn-Copeland

46. Ever New – Sam Smith and Beverly Glenn-Copeland