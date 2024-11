So reagieren Linkin-Park-Fans auf das neue Album FROM ZERO

„Danke an die Fans, die an uns geglaubt haben, obwohl sie keinen Grund dazu hatten“, schrieb Mike Shinoda.

Linkin Park haben nach dem Suizid ihres Frontmanns Chester Bennington und sieben Jahre Pause ihr erstes Studioalbum veröffentlicht. FROM ZERO erschien am 15. November. In einem Instagram-Post bedankte sich Gründungsmitglied und Multiinstrumentalist Mike Shinoda nun bei allen Beteiligten – und natürlich bei den Fans. Die scheinen die neue Platte zu lieben.

Noch mal von vorn

In seinem Instagram-Post schrieb Co-Frontmann Shinoda zum Release von FROM ZERO: „Ich habe die letzte Stunde damit verbracht, durch die Fotos der vergangenen 7 Jahre zu blättern und mich an die Reise zu erinnern, die ich gemacht habe, um hierher zu kommen. So viele Bilder schienen zu fehlen – Dinge, die ich erlebt, aber nicht festgehalten habe. Das ist in Ordnung; es gibt keine Menge an Geschichten oder Bildern, die genug wäre.“

In dieser Zeit hat sich in der Besetzung Linkin Parks einiges getan. Nachdem Drummer Rob Bourdon nach Benningtons Tod die Band verließ, schien die Band zunächst handlungsunfähig. Dann dieses Jahr die Überraschung: Colin Brittain wurde neuer Trommler und für den Lead-Gesang konnte Linkin Park Emily Armstrong gewinnen, zuvor Sängerin der Band Dead Sara. Linkin Park sind somit zurück.

„Wir sind mit euch hier, immer. Was es auch kostet“

Die Fans schienen eine solche Reunion sehnlichst erwartet zu haben. „Ich habe es wirklich genossen, eure neue Musik zu hören und ich bin so froh, dass ihr zurück seid“ schrieb ein:e Nutzer:in. „Niemand kann sich vorstellen, was du durchgemacht hast. Du und die Band solltet stolz auf das sein, was ihr erreicht habt. Wir haben euch sehr vermisst und wir sind mit euch hier, immer. Was es auch kostet“, schrieb ein anderer Fan. Shinoda bedankte sich in seinem Post für die Unterstützung, vor allem in den dunklen Zeiten. „Danke an die Fans, die an uns geglaubt haben, obwohl sie keinen Grund dazu hatten“, schrieb der 47-Jährige.

Für die verbliebenen Mitglieder von Linkin Park müssen die Jahre seit 2017 ziemlich traumatisch, aber auch zäh gewesen sein. Nicht nur haben sie mit Chester Bennington einen Freund verloren, sondern auch ihren Frontmann mit der markanten Stimme, die auf sieben Alben der Band zu hören ist. Bennington beging am 20. Juli 2017 Suizid, nachdem er jahrelang mit seiner mentalen Gesundheit gerungen hatte. Er wurde 41 Jahre alt.

Hier in „From Zero“ reinnhören!

From Zero World Tour 2025

Am Donnerstag (14. November) bestätigte die Band außerdem ihre Live-Termine für das Jahr 2025 in Europa. Auch in Deutschland macht die Gruppe Halt. In diesen Städten wird Linkin Park zu sehen sein:

Mo. 16.06.2025 Hannover, Heinz-von-Heiden-Arena

Mi. 18.06.2025 Berlin, Olympiastadion

Fr. 20.06.2025 Bern, Bernexpo

Di. 01.07.2025 Düsseldorf, MERKUR Spiel-Arena

Di. 08.07.2025 Frankfurt, Deutsche Bank Park