So reagiert Daisy Ridley auf „Star Wars“-Diss von Senator Ted Cruz

Am 11. Februar 2021 sprach sich Ted Cruz – der rechtskonservative Senator von Texas – gegen die Kündigung von „The Mandalorian“-Schauspielerin Gina Carano aus, die aufgrund von kontroversen und verschwörungstheoretischen Tweets von Disney gefeuert wurde. Im gleichen Atemzug holte er gegen „Star Wars“-Darstellerin Daisy Ridley aus und bezeichnete ihre Rolle Rey als „emotional gequälter Jedi“. Nun hat die Schauspielerin auf den Diss reagiert. Angesprochen auf Cruz‘ Kommentar bezeichnete Ridney diese in einem Interview mit „Yahoo Entertainment“ als „urkomisch“.

In seinem Statement bezüglich Caranos Kündigung schrieb der Senator auf Twitter: „Die Texanerin Gina Carano hat im Star-Wars-Universum Grenzen überschritten: Sie war keine Prinzessin, kein Opfer, kein emotional gequälter Jedi. Sie spielte eine Frau, die Arschtritte verpasste und zu der Mädchen aufschauten. Sie war maßgeblich daran beteiligt, dass Star Wars wieder Spaß macht. Natürlich hat Disney sie gecancelt.“ Jetzt hat sich Daisy Ridley zu Cruz‘ Kommentar geäußert. So sagte sie im Interview: „Ich wusste nicht, dass [Cruz das gesagt hat], und ich bin sehr glücklich darüber, ein emotional gequälter Jedi zu sein.“ Daraufhin fügte sie hinzu: „Wer verlässt seinen Staat nicht, wenn dieser gerade eine schreckliche Zeit durchmacht?“ Damit deutet Ridley den gigantischen Shitstorm an, mit dem Ted Cruz seit vergangener Woche konfrontiert wird: Während Texas nach einem verheerenden Schneesturm ins Chaos gestürzt wurde, traf der Politiker die Entscheidung, mit seiner Familie per Privatjet nach Mexiko zu fliegen um Urlaub zu machen. Das kam bei den Bewohner*innen des US-Staates selbstverständlicherweise nicht sehr gut an.

Texan Gina Carano broke barriers in the Star Wars universe: not a princess, not a victim, not some emotionally tortured Jedi. She played a woman who kicked ass & who girls looked up to. She was instrumental in making Star Wars fun again. Of course Disney canceled her.

— Ted Cruz (@tedcruz) February 11, 2021